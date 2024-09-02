Палац спорту в Харкові не підлягає реконструкції – прокуратура

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що по Палацу спорту в Харкові 1 вересня вдарили п’ять балістичних ракет. Зруйновані дві будівлі, в тому числі – та, де тренувалися спортсмени-олімпійці.

“Дві будівлі цього комплексу були зруйновані. Одна з них, напрям її був – це підготовка олімпійських спортсменів із нашого регіону. Будівлі не підлягають реконструкції, дуже сильні руйнування. П’ять влучань балістичними ракетами лише в цьому районі: декілька – в саму будівлю та по території навколо, і в спортивний майданчик біля будівлі“, — поінформував Чубенко вранці 2 вересня в етері нацмарафону.

Збитки від ракетної атаки ще не оцінили, на експертизи потрібний час, зазначив Чубенко. Однак, за його словами, йдеться про десятки мільйонів гривень лише через руйнацію Палацу спорту. Чим не догодив росіянам ДС, у прокуратурі припустити не можуть. Чубенко послався на те, що зрозуміти логіку варварів не виходить. Жодних масових заходів у палаці не проводили з моменту повномасштабного вторгнення.

“У нашому регіоні, оскільки ми прикордонне до РФ місто, зараз мінімальна кількість і спортивних заходів, і масових скупчень людей. Якщо й проводяться такі заходи, то вони відбуваються або в метрополітені, або у великих укриттях, або в місцях, де є великі підвали. Тому в принципі в цій будівлі ніякі великі спортивні заходи – на сотні людей не проводилися, ні концерти, ні змагання. Тут лише тренувалися спортсмени та тренувалися дитячі колективи. Фактично зараз цієї можливості немає”, – прокоментував Чубенко.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. Упродовж дня постійно повідомляли про збільшення кількості постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією відновили у звичайному режимі. Вранці 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки по Харкову постраждали 50 осіб, у тому числі – сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, близько половини людей – легко поранені.