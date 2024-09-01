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Росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, постраждали медики

Події 13:29   01.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, постраждали медики

Армія РФ завдала по місту не менше 10 ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!» – Синєгубов.

«Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики»,  , – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала по місту не менше 10 ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".