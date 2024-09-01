Росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, постраждали медики

Армія РФ завдала по місту не менше 10 ударів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!» – Синєгубов.

«Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики», , – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.