Один постраждалий від обстрілів на Харківщині минулої доби на Харківщині
Харків та 8 населених пунктів Харківської області перебували під ударами минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у Лозовій цієї ночі зазнала гострої реакції на стрес 89-річна жінка.
Також медики надали допомогу 10-місячному хлопчику та дівчаткам 6 та 14 років, які 19 листопада отримали гостру реакцію на стрес в Ізюмі.
Ворог бив по Харківщині, використовуючи:
- 2 ракети;
- 1 КАБ;
- 3 БпЛА типу “Герань-2”;
- 2 БпЛА типу «молния»;
- 3 fpv-дрони;
- 118 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду (сел. Золочів);
- У Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду (с. Мирне);
- У Лозівському районі пошкоджено 2 складські будівлі (м. Златополь, сел. Близнюки), приватний та багатоквартирний будинки, цивільне підприємство (м. Лозова);
- У Чугуївському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, СТО, нежитлову будівлю, електромережі (м. Чугуїв).
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Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник атакував Київський район Харкова, виникла пожежа.