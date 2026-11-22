Харків та 8 населених пунктів Харківської області перебували під ударами минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у Лозовій цієї ночі зазнала гострої реакції на стрес 89-річна жінка.

Також медики надали допомогу 10-місячному хлопчику та дівчаткам 6 та 14 років, які 19 листопада отримали гостру реакцію на стрес в Ізюмі.

Ворог бив по Харківщині, використовуючи:

2 ракети;

1 КАБ;

3 БпЛА типу “Герань-2”;

2 БпЛА типу «молния»;

3 fpv-дрони;

118 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено автомобіль;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду (сел. Золочів);

У Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду (с. Мирне);

У Лозівському районі пошкоджено 2 складські будівлі (м. Златополь, сел. Близнюки), приватний та багатоквартирний будинки, цивільне підприємство (м. Лозова);

У Чугуївському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, СТО, нежитлову будівлю, електромережі (м. Чугуїв).

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник атакував Київський район Харкова, виникла пожежа.