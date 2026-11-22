Протягом минулої доби СОУ відбили на Харківщині дві атаки росіян, передає Генштаб ЗСУ.

За даними на 22:00 21 листопада, на Південно-Слобожанському напрямку противник двічі намагався просунутися у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямі ворог наступальних дій не провадив.

“З початку доби сталося 116 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару і здійснив 51 авіаційний удар, скинув 162 керовані авіабомби. Також застосував 4445 дронів-камікадзе і 1599 разів обстріляв населені пункти і позиції наших військ”, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, у Київському районі Харкова близько 04:45 зафіксовано влучення ударного дрона. На місці пожежі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Наслідки прильоту уточнюються.