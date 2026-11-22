Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области находились под ударами за прошедшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадал один человек — в Лозовой этой ночью подверглась острой реакции на стресс 89-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 10-месячному мальчику и девочкам 6 и 14 лет, которые 19 ноября получили острую реакцию на стресс в Изюме.

Враг бил по Харьковщине, испольуя:

2 ракеты;

1 КАБ;

3 БпЛА типа «Герань-2»;

2 БпЛА типа «Молния»;

3 fpv-дроны;

118 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харькове поврежден автомобиль;

в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение (сел. Золочев);

В Купянском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение (с. Мирное);

В Лозовском районе повреждены 2 складских здания (г. Златополь, пос. Близнецы), частный и многоквартирный дома, гражданское предприятие (г. Лозовая);

В Чугуевском районе повреждены 2 многоквартирных дома, СТО, нежилое здание, электросети (г. Чугуев).

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова, возник пожар.