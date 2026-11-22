Один пострадавший от обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки на Харьковщине
Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области находились под ударами за прошедшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадал один человек — в Лозовой этой ночью подверглась острой реакции на стресс 89-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 10-месячному мальчику и девочкам 6 и 14 лет, которые 19 ноября получили острую реакцию на стресс в Изюме.
Враг бил по Харьковщине, испольуя:
- 2 ракеты;
- 1 КАБ;
- 3 БпЛА типа «Герань-2»;
- 2 БпЛА типа «Молния»;
- 3 fpv-дроны;
- 118 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харькове поврежден автомобиль;
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение (сел. Золочев);
- В Купянском районе повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение (с. Мирное);
- В Лозовском районе повреждены 2 складских здания (г. Златополь, пос. Близнецы), частный и многоквартирный дома, гражданское предприятие (г. Лозовая);
- В Чугуевском районе повреждены 2 многоквартирных дома, СТО, нежилое здание, электросети (г. Чугуев).
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Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова, возник пожар.