Новости Харькова 21 ноября 2026 года – главное за день

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• Дата публикации материала: 21 ноября 2026 в 10:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 17 населенных пунктов области находились под ударами россиян в течение минувших суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".