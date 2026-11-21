15 пострадавших, среди них – двое детей, за минувшие сутки на Харьковщине
Харьков и 17 населенных пунктов области находились под ударами россиян в течение минувших суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 15 человек, среди них – двое детей.
В Харькове получили ранения мужчины 41 и 62 лет;
в пос. Солоницевка получили ранения 5 человек, в том числе мальчики 12 и 14 лет, еще 6 человек испытали острую реакцию на стресс;
в с. Нестеренки Люботинской громады ранен 39-летний мужчина;
в с. Бессарабовка Кегичевской громады испытала острую реакцию на стресс 63-летняя женщина.
В результате взрыва неизвестного устройства ранен 39-летний мужчина в селе Караван Малоданиловской громады.
Также медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, женщинам 40 и 41 года и 61-летнему мужчине, которые получили ранения 19 ноября в Изюме.
Враг бил по Харьковщине, использовав: ▪️ракету; 1 РСЗО; ▪️5 БпЛА типа «Герань-2»; ▪️1 БпЛА типа «Ланцет»; ▪️1 БпЛА типа «Молния»; ▪️4 fpv-дрона; ▪️51 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️в Харькове повреждены 24 гаража, 2 двухэтажных многоквартирных дома, автомобиль, электросети;
▪️в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, автомобиль (пос. Золочев), 2 частных дома (с. Калиново);
▪️в Купянском районе повреждены электросети (с. Гнилица, пос. Шевченково);
▪️в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (с. Василевка Вторая, с. Залиман), 7 частных домовладений, 3 автомобиля (г. Барвенково);
▪️в Харьковском районе повреждены складское помещение (пос. Васищево), 3 многоквартирных дома, 10 частных домовладений, 3 автомобиля, электросети (пос. Солоницевка), 2 частных дома (с. Двуречный Кут, пос. Высокий);
▪️в Берестинском районе повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Бессарабовка).