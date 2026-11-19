По состоянию на 19 ноября в Харьковской области актуальны 2322 вакансии, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Бетонщик – 50 000 грн.

2. Главный механик – 40 000 грн.

3. Машинист автогрейдера – 39000 грн.

4. Специалист по вопросам персонала государственной службы – 35000 грн.

5. Дорожный рабочий – 32 000 грн.

6. Специалист-организатор социально-бытового обслуживания – 30000 грн.

7. Инженер по подготовке производства – 29 000 грн.

8. Оператор получения поливинилхлоридных композиций – 28000 грн.

9. Менеджер систем качества – 27 000 грн.

10. Аппаратчик обработки зерна – 22 000 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую» линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, 19 ноября в Харьковской области под вражеский обстрел попала аварийно-диспетчерская бригада «Газораспределительных сетей Украины». В результате атаки ранения получил водитель аварийно-диспетчерской службы.