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Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий

Общество 12:36   12.11.2026
Виктория Яковенко
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Работа в Харькове и области: опубликованы топ-10 вакансий Фото: ХОВА

По состоянию на 12 ноября в Харьковской области актуальны 2295 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Полный список всех вакансий доступен здесь. Десяток лучших выглядит так:

1. Юрист – 41 590 грн.
2. Слесарь-монтажник технологических трубопроводов – 40000 грн.
3. Электрогазосварщик – 35 500 грн.
4. Водитель троллейбуса – 30000 грн.
5. Врач-профпатолог – 28 000 грн.
6. Опрессовщик кабелей и проводов пластиками и резиной – 27 000 грн.
7. Главный архитектор проекта – 25 000 грн.
8. Фенольник – 24 500 грн.
9. Биохимик – 23 000 грн.
10. Администратор зала – 22 000 грн.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, харьковский аквафитнес-клуб «Волна», расположенный в поселке Жуковского, с начала полномасштабной войны по меньшей мере шесть раз пострадал от прилетов и дважды возобновлял работу. Несмотря на то, что оборот спорткомплекса упал в пять раз, команда потеряла почти всех административных специалистов, а рентабельность держится на нуле, он продолжает принимать жителей микрорайона. О том, какая помощь необходима бизнесу для выживания и обеспечения энергонезависимости, МГ «Объектив» рассказал руководитель и владелец клуба Даниил Болдырев.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12 ноября в Харьковской области актуальны 2295 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".