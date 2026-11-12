Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій

Станом на 12 листопада у Харківській області актуальні 2295 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

Юрист – 41 590 грн. Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів – 40 000 грн. Електрогазозварник – 35 500 грн. Водій тролейбуса – 30 000 грн. Лікар-профпатолог – 28 000 грн. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками й гумою – 27 000 грн. Головний архітектор проєкту – 25 000 грн. Фенольник – 24 500 грн. Біохімік – 23 000 грн. Адміністратор залу – 22 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, харківський аквафітнес-клуб «Волна», розташований у селищі Жуковського, з початку повномасштабної війни щонайменше шість разів постраждав від “прильотів” та двічі відновлював роботу. Попри те, що оборот спорткомплексу впав у п’ять разів, команда втратила майже всіх адміністративних фахівців, а рентабельність тримається на нулі, він продовжує приймати мешканців мікрорайону. Про те, яка допомога необхідна бізнесу для виживання та забезпечення енергонезалежності, МГ «Об’єктив» розповів керівник та власник клубу Данило Болдирев.