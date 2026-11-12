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Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій

Суспільство 12:36   12.11.2026
Вікторія Яковенко
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Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій Фото: ХОВА

Станом на 12 листопада у Харківській області актуальні 2295 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Повний список усіх вакансій доступний тут. Десяток найкращих виглядає так:

  1. Юрист – 41 590 грн.
  2. Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів – 40 000 грн.
  3. Електрогазозварник – 35 500 грн.
  4. Водій тролейбуса – 30 000 грн.
  5. Лікар-профпатолог – 28 000 грн.
  6. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками й гумою – 27 000 грн.
  7. Головний архітектор проєкту – 25 000 грн.
  8. Фенольник – 24 500 грн.
  9. Біохімік – 23 000 грн.
  10. Адміністратор залу – 22 000 грн.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, харківський аквафітнес-клуб «Волна», розташований у селищі Жуковського, з початку повномасштабної війни щонайменше шість разів постраждав від “прильотів” та двічі відновлював роботу. Попри те, що оборот спорткомплексу впав у п’ять разів, команда втратила майже всіх адміністративних фахівців, а рентабельність тримається на нулі, він продовжує приймати мешканців мікрорайону. Про те, яка допомога необхідна бізнесу для виживання та забезпечення енергонезалежності, МГ «Об’єктив» розповів керівник та власник клубу Данило Болдирев.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12 листопада у Харківській області актуальні 2295 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".