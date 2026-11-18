«Объектив» напоминает главные новости 18 ноября.

Такую оценку дал заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов 18 ноября. Он отметил, что в Харьковской области есть новые обесточивания из-за российских обстрелов и аварийных отключений. Россияне целенаправленно атакуют энергообъекты, в частности те, на которых почти завершили ремонт после предыдущих попаданий. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что на Харьковщине сегодня атаковали высоковольтную подстанцию. Об обесточивании Лозовской громады утром написал городской голова Сергей Зеленский. Мэр соседнего Златополя Николай Бакшеев заявил о попадании по энергетическому узлу. В городе низкое напряжение, из-за чего бытовые потребители без света, воду вероятно будут подавать по графику, подключив генераторы. В Харькове на проблемы с водоснабжением жалуются жители Пятихаток. В мэрии пояснили, что причина — в нестабильном электроснабжении и перепадах напряжения.

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По информации полиции, пострадали 12 человек. Они в больнице. На месте возникли пожар, повреждены магазины, гостиница и окружающие дома. Также под ударом БпЛА были населенные пункты Чугуевской и Малиновской громад. Там пострадали два человека. «Прилеты» были на территории гражданских предприятий, горели складские и производственные здания, отметили в ГСЧС Харьковщины.

В Золочевской громаде для дистанционного минирования территории россияне использовали небольшую сумочку, в которой спрятали взрывоопасный предмет. Об этом сообщило местное издание «Зоря». Ранее о мине, замаскированной под ветку дерева, предупреждали жителей пригорода Харькова «Циркунівські вісті». В регионе уже фиксировали случаи минирования одежды, разбрасывания пакетов со взрывчаткой и ее маскировки под камни, асфальт, листья и даже дрова.

Нацполиция заявила, что задержала подозреваемого. «Охота» на двухколесный транспорт происходила в Чугуевском районе: за три недели произошло пять краж. В отделе коммуникации областного ГУНП сообщили версию следствия: местный житель похищал велосипеды, которые люди оставляли возле магазинов и домов, и затем продавал. Стоимость украденного оценили в 51 тыс. грн.

С тортом и мышами: самый известный харьковский кот-блогер Степан отпраздновал день рождения. Ветерану инстаграма исполнилось 18 лет. В посте по этому поводу именинник заявил, что «до сих пор красавчик, в прекрасной форме и почти как новенький». Напомним, кот Степан до полномасштабной войны жил на Салтовке. Во время вторжения занимался волонтерством и поддерживал ВСУ. После обстрела в 2024 году попал в ветклинику из-за стресса, а позже вместе с хозяйкой выехал в Европу.

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