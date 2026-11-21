Как на Волчанском направлении подразделения ВСУ борются с «бандеролями», МГ «Объектив» рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 420 ОББпС ASTUR Салах с позывным «Гора».

В последнее время ракеты «бандероль» атакуют не только прифронтовые Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье и Одессу, но и центр страны — Киев и область, Полтаву, а также Житомирскую и Ровненскую области.

«“Бандероль” летает на малых высотах, где не все радиолокационные станции ее видят. Особенность не в том, что это какое-то российское чудо-оружие, а в том, что изменилась сама тактика ее применения. Да, они быстрые, реактивные, поэтому большинство дронов-перехватчиков не могут “бандероль” оперативно догнать и сбить. Но у нас уже есть средства перехвата, развивающие скорость выше, чем “бандероль”. Здесь уже вопрос обученности экипажей, их количества, количества самих средств и так далее. Насколько я знаю, эти “бандероли” прекрасно сбивают Sky Sentinel (Скай Сентинел) — это автоматическая турель с искусственным интеллектом. Лично у меня есть экипажи, которые их «сносят». Я не вижу в “бандеролях” какого-то чудо-оружия», — подчеркнул заместитель командира батальона беспилотных систем 420 ОББпС ASTUR Салах.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, можно ли отследить и сбить обновленную «бесшумную» «Герань» и будут ли бить россияне по Харькову новыми ракетами «Филин».