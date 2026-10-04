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СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко

Фронт 11:03   04.10.2026
Оксана Горун
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко Иллюстрация: карта DeepState

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что СОУ атакуют в тех локациях на Харьковщине, которые россияне давно записали в «освобожденные».

«Силы обороны Украины проводят сейчас зачистки в районе Охримовки, Волоховки, Бочкового. Как они могут здесь действовать (если верить в версию РФ про «Волчанский котел» — Ред.)? А также российские оккупанты скулят, что Силы обороны Украины контратакуют в районе Устиновки, Водяного, Широкого и, по факту, могут выйти даже на Артельное, что может лишить россиян дальнейших инфильтраций в пограничную полосу. Как это может происходить, если по факту там у них какое-либо окружение? Снова рисуют какую-то ложную карту, не соответствующую действительности? Скорее всего, да. И это очередной пример того, как россияне, пытаясь прорваться в новую область с пафосными заявлениями и планами по захвату крупных плацдармов и даже окружению крупных областных центров, захватывают что-то вроде 250-350 квадратных километров – и на этом все кончается», — отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Коваленко отметил, что в «Волчанский котел» не верят даже многие российские «Z-военкоры» и мониторинговые группы. По мнению обозревателя, сейчас оккупанты не могут расширять свои зоны контроля и захватывать существенные новые территории в Украине.

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«Они будут пытаться это, безусловно, масштабировать, особенно, если проведут общую мобилизацию. Но даже сейчас мы видим, что у них действительно ограниченный ресурс… У них происходят, мягко говоря, не самые лучшие по результативности какие-то перформансы, которыми можно только зарисовывать эфемерные карты успехов, реальные, напротив, имеют совсем другой для оккупантов вид», — подытожил Александр Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что СОУ атакуют в приграничье Харьковской области".