Жители Пятихаток жалуются на отсутствие какой-либо воды уже третьи сутки. Стала известна причина проблемы.

Как объяснили журналистам в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал», проблема возникла из-за нестабильного электроснабжения и перепадов напряжения, влияющих на работу насосного оборудования.

«По этой причине вода могла поступать в систему, но не обеспечивалось необходимое давление для ее подачи непосредственно в дома. Сейчас специалисты работают над стабилизацией водоснабжения”, — отметили коммунальщики.

По предварительным прогнозам КП, возобновить нормальную подачу воды планируют до конца 18 ноября.

Напомним, заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 18 ноября сообщил, что с сентября россияне атаковали энергообъекты в стране уже более тысячи раз. В основном бьют по высоковольтным подстанциям. «Чрезвычайно сложной» Некрасов назвал ситуацию со светом в Харьковской области.