Проблемы с водой в среду будут в одном из районов Харькова: адреса

На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 08:00 до 18:00 5 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.

Как объяснили в КП «Харьковводоканал», из-за проведения ремонтных работ НЭК «Укрэнерго» временно отключат водопроводную насосную станцию.

Адреса, где будут подавать воду с пониженным давлением: пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/с Горизонт-1, м/с Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганский промузел, м/р Шариковый.

Телефон для справок: 15-33.

Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.