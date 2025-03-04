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Проблемы с водой в среду будут в одном из районов Харькова: адреса

Общество 16:15   04.03.2025
Виктория Яковенко
Проблемы с водой в среду будут в одном из районов Харькова: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 08:00 до 18:00 5 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.

Как объяснили в КП «Харьковводоканал», из-за проведения ремонтных работ НЭК «Укрэнерго» временно отключат водопроводную насосную станцию.

Адреса, где будут подавать воду с пониженным давлением: пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/с Горизонт-1, м/с Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганский промузел, м/р Шариковый.

Телефон для справок: 15-33.

Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 08:00 до 18:00 5 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.".