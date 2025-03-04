Проблемы с водой в среду будут в одном из районов Харькова: адреса
Фото: КП «Харьковводоканал»
На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 08:00 до 18:00 5 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.
Как объяснили в КП «Харьковводоканал», из-за проведения ремонтных работ НЭК «Укрэнерго» временно отключат водопроводную насосную станцию.
Адреса, где будут подавать воду с пониженным давлением: пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/с Горизонт-1, м/с Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганский промузел, м/р Шариковый.
Телефон для справок: 15-33.
Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, давление, новости Харькова, проблемы;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 08:00 до 18:00 5 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.".