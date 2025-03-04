Проблеми з водою в середу будуть в одному з районів Харкова: адреси
Фото: КП “Харківводоканал”
На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 08:00 до 18:00 5 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.
Як пояснили у КП «Харківводоканал», через проведення ремонтних робіт НЕК «Укренерго» тимчасово відключать водопровідну насосну станцію.
Адреси, де подаватимуть воду зі зниженим тиском: сел. Докучаєва, сел. Докучаєвське, м/р Горизонт-1, м/р Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761, Роганський промвузол, м/р Шариковий.
Телефон для довідок: 15-33.
Також комунальники нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 08:00 до 18:00 5 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.".