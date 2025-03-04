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Попередження для жителів Харкова та області: яка небезпека буде в середу

Суспільство 13:00   04.03.2025
Вікторія Яковенко
Попередження для жителів Харкова та області: яка небезпека буде в середу Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 березня.

«5 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптикині Наталки Діденко, вітер в Україні послабшає із п’ятниці, 7 березня. Тоді ж і температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.

«Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі», – написала Діденко.

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням вітру працівники СКП «Харківзеленбуд» підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 березня.".