Попередження для жителів Харкова та області: яка небезпека буде в середу

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 5 березня.

«5 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптикині Наталки Діденко, вітер в Україні послабшає із п’ятниці, 7 березня. Тоді ж і температура повітря підвищиться ще на кілька градусів.

«Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі», – написала Діденко.

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням вітру працівники СКП «Харківзеленбуд» підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста.