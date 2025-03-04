У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
Як пояснили у КП, це зробили у зв’язку з посиленням вітру. Традиційний прапор замінили на спеціальне штормове полотнище меншого розміру.
Зазначимо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджали, що 4 березня на Харківщині вітер буде південно-західний – 7-12 м/с, удень по області місцями пориви до 15-20 м/с.
Нагадаємо, заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи перед або після буревію, пояснювала МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко Вона зазначала: у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».".