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У Харкові замінили прапор України: чому (фото)

Суспільство 12:06   04.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України: чому (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Як пояснили у КП, це зробили у зв’язку з посиленням вітру. Традиційний прапор замінили на спеціальне штормове полотнище меншого розміру.

флаг в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
флаг в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Зазначимо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджали, що 4 березня на Харківщині вітер буде південно-західний – 7-12 м/с, удень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Нагадаємо, заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи перед або після буревію, пояснювала МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко Вона зазначала: у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».".