У Харкові замінили прапор України: чому (фото)

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Як пояснили у КП, це зробили у зв’язку з посиленням вітру. Традиційний прапор замінили на спеціальне штормове полотнище меншого розміру.

Зазначимо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджали, що 4 березня на Харківщині вітер буде південно-західний – 7-12 м/с, удень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Нагадаємо, заміна полотнища державного прапора України на головному флагштоку Харкова – це стандартні роботи перед або після буревію, пояснювала МГ «Об’єктив» речниця СКП «Харківзеленбуд» Ірина Сайко Вона зазначала: у Харкові існує два варіанти полотнищ державного прапора.