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Ще потеплішає, вдень можливі шквали: погода в Харкові та області на 4 березня

Погода 19:21   03.03.2025
Олена Нагорна
Ще потеплішає, вдень можливі шквали: погода в Харкові та області на 4 березня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 4 березня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 морозу до 2 тепла, денна – від 1 до 6 тепла.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, удень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 4 березня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиця.".