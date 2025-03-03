Ще потеплішає, вдень можливі шквали: погода в Харкові та області на 4 березня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 4 березня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 3 до 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 3 морозу до 2 тепла, денна – від 1 до 6 тепла.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с, удень по області місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 4 березня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиця.".