Еще потеплеет, днем возможны шквалы: погода в Харькове и области на 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром местами на дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 3 до 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 мороза до 2 тепла, дневная — от 1 до 6 тепла.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.