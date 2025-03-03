Еще потеплеет, днем возможны шквалы: погода в Харькове и области на 4 марта
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 4 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром местами на дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем — от 3 до 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 3 мороза до 2 тепла, дневная — от 1 до 6 тепла.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 4 марта, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром местами на дорогах гололед.".