Сегодня 3 марта: какой праздник и день в истории

3 марта 1585 года открыли самый старый крытый театр в Европе — Олимпико в Виченце. В 1862-м родился «архитектор Харькова» — Алексей Бекетов. В 1915-м в США вышел в прокат самый успешный и самый скандальный из немых фильмов — «Рождение нации». В 1918-м Россия капитулировала в Первой мировой войне, а также признала независимость УНР. В 1978-м с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина. В 2020-м в Украине подтвердили первый случай COVID-19. В 2022-м «Укрзалізниця» объявила, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными, а колонна российской бронетехники зашла в Энергодар.

Праздники и памятные даты 3 марта

3 марта – начало Великого поста. В этом году он продлится до 19 апреля.

В мире – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя.

Сегодня: Всемирный день охраны здоровья уха и слуха, Всемирный день тенниса (отмечают в первый понедельник марта).

3 марта в истории

3 марта 1585 года постановкой «Царь Эдип» Софокла торжественно открыли театр Олимпико в городе Виченца. Сейчас это самый старый крытый театр в Европе. Проект постройки стал последним в жизни знаменитого архитектора Андреа Палладио. Он не дожил до завершения строительства. А одной из особенностей театра, делающей его уникальным, является декорация «trompe-l’œil» («обманчивый глаз») на сцене. Она изображает улицы города Фивы, уходящие к горизонту. Декорацию создал Винченцо Скамоцци – для первого спектакля. Она сохранилась до наших времен и является старейшей сохранившейся сценической декорацией в мире.

Для создания театра Палладио подробно изучал древнеримские постройки. Свои знания и опыт он вложил в очень сложный проект. Театр ведь не строили с нуля. Его создавали в старой крепости Кастелло-дель-Территорио, которая прежде побывала и тюрьмой, и пороховым складом – и на тот момент уже не использовалась. Архитектура крепости, конечно, была бесконечно далека от изящных образцов римских построек. Однако Палладио смог использовать существующее пространство и спланировать реконструкцию так, чтобы создать под крышей полную иллюзию классического римского амфитеатра. Хотя форму пришлось «сплющить». Что из этого вышло, творец так и не увидел, он умер через полгода после начала строительства. Завершал проект тот самый автор уникальной декорации – архитектор Винченцо Скамоцци. Он же лично разработал дизайн масляных стеклянных ламп, которые развесили «внутри» декорации – на макетах домов. Несмотря на большую сложность работ, эти лампы использовали буквально несколько раз – из соображений противопожарной безопасности, ведь декорации деревянные.

Систему освещения Скамоцци применили в 1997 году, когда в театре снова ставили «Царя Эдипа». Помещение до сих пор используют. Оно чудом пережило бомбежки времен Второй мировой. А для хранения декораций здесь не устанавливают современные системы отопления и кондиционирования. Так что спектакли проходят в два сезона: осенью и весной. Количество зрителей, которые могут одновременно находиться в зале, – 400.

В 1994 году театр Олимпико включили во Всемирное наследие ЮНЕСКО – вместе с другими зданиями Андреа Палладио в Виченце.

3 марта 1862 года родился «архитектор Харькова» Алексей Бекетов. Подробнее.

3 марта 1915 года в США вышел в прокат самый известный, самый успешный и одновременно самый скандальный немой фильм всех времен – «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита. Подробнее.

3 марта 1918 года Советская Россия заключила Брест-Литовский (Берестейский) сепаратный мирный договор с Центральными государствами. Этот документ зафиксировал поражение России и выход из Первой мировой войны, а также признание Россией независимости Украины (УНР). Подробнее.

3 марта 1978 года в Швейцарии с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина – спустя несколько месяцев после похорон актера. Подробнее.

3 марта 1991 года в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.

3 марта 2020 года в Украине подтвердили первый случай COVID-19. Подробнее.

3 марта 2022 года колонна из около 100 единиц российской бронетехники зашла в Энергодар. Харьков и область продолжали подвергаться все более тяжелым обстрелам и авиаударам. Также в этот день «Укрзалізниця» объявила о том, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными. Подробнее.

Церковный праздник 3 марта

3 марта начинается первая неделя Великого поста. Чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Подробнее.

Народные приметы

Если в первый день поста идет снег, весна будет поздней, но урожай будет богатым.

Если же день теплый и солнечный, то весна будет ранняя и погожая.

Хорошая примета, если куры снесли в этот день много яиц. Значит, всю весну будут нестись.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя оставлять в доме беспорядок – пост нужно начинать в чистоте.

Если разрешает здоровье, в этот день лучше всего ничего не есть, только пить воду. Более мягкий вариант – поесть только один раз в день (конечно – постную пищу).