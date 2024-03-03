Сегодня 3 марта: какой праздник и день в истории

3 марта 1862 года родился архитектор Алексей Бекетов, по проектам которого создавали облик Харькова на рубеже ХIX и XX веков. В 1915-м в США вышел в прокат самый успешный и самый скандальный из немых фильмов — «Рождение нации». В 1918-м Советская Россия капитулировала в Первой мировой войне, заключив сепаратный мир с Центральными государствами, а также признала независимость УНР. В 1978-м с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина. В 2020-м в Украине подтвердили первый случай COVID-19. В 2022-м «Укрзалізниця» объявила, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными, а колонна российской бронетехники зашла в Энергодар.

Праздники и памятные даты 3 марта

3 марта – Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха, Всемирный день писателя, Международный день детского телевидения и радиовещания (первое воскресенье марта).

3 марта в истории

3 марта 1862 года родился архитектор Алексей Бекетов.

Бекетов – одна из ключевых персон, творивших лицо того Харькова, каким мы знаем его сегодня. Алексей родился в семье Николая Бекетова – профессора Харьковского университета, академика, одного из основателей физической химии. Специальность архитектора получал в Санкт-Петербурге. Но не задержался там, а вернулся в родной Харьков, где преподавал в технологическом институте, а также сотрудничал еще с рядом вузов. Звание академика архитектуры Алексей Бекетов получил в 1894 году за проект здания для Общественной библиотеки на полтора миллиона томов (сейчас это Харьковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленко).

«Он учел все новейшие мировые достижения в строительстве библиотек и успешно решил проблемы, усложнявшие проектную задачу – небольшая площадь, затенение и рельеф участка, а также необходимость использования читального зала для лекций и концертов… В проекте были учтены особые требования пожарной сохранности библиотечных сооружений. Применялись металлические балки, строились бетонные и кирпичные перекрытия, огнеупорная лестница. Во всех помещениях проведено электрическое освещение и центральное водяное отопление, размещались пожарные краны с рукавами», – описывают проект архитектора на официальном сайте библиотеки.

По проектам Бекетова в Харькове построили около 40 зданий. Не все из них пережили Вторую мировую войну, а при восстановлении изменили первоначальный вид. Сам архитектор этого не увидел – он умер в оккупированном немцами Харькове 23 ноября 1941 года. Ряд его проектов так и не реализовали (в частности, проект здания Харьковского университета и оперного театра). А ряд бекетовских построек прямо сейчас уничтожают своими обстрелами россияне.

3 марта 1915 года в США вышел в прокат самый известный, самый успешный и одновременно самый скандальный немой фильм всех времен – «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита. Фильм оказал существенное влияние на все дальнейшее развитие кинематографа. Во многом он был новаторским. Начать хотя бы с продолжительности. До этого немые фильмы были короткометражками – в основном не больше 15 минут. Кинопродюсеры полагали, что дольше люди в кинотеатрах не высидят. Но Гриффит не мог и не желал вкладывать свой масштабный замысел в «короткий метр». Так что трехчасовую ленту сначала показывали в кинотеатрах с антрактом. Также новациями режиссера стало использование крупных планов и эффекта растворения (или угасания). Фильм стал первым, у которого была музыкальная партитура для оркестра. Критики отмечали и съемку массовых сцен, в которых были задействованы одновременно сотни актеров. Опасения продюсеров относительно нового формата немого кино оказались тщетными – лента собрала в кинотеатрах почти в 100 раз больше денег, чем потратили на ее создание. Этот фильм стал первым, который демонстрировали в Белом доме – лично президенту Вудро Вильсону и приглашенным им гостям.

При этом «Рождение нации» сразу столкнулось с волной сокрушительной критики и даже массовыми протестами. Причина этого – в откровенно расистских мотивах и прославлении Ку-клукс-клана.

«Фильм вызывал споры еще до выхода на экраны, и с тех пор он остался таковым; его назвали «самым противоречивым фильмом, когда-либо снятым в Соединенных Штатах» и «самым осуждаемым расистским фильмом в истории Голливуда», — пишут о картине авторы англоязычной «Википедии». – Фильм был осужден за расистское изображение афроамериканцев. Чернокожие персонажи фильма (многих из которых играют белые актеры в черном гриме) изображены неразумными и сексуально агрессивными по отношению к белым женщинам. Ку-клукс-клан изображается как героическая сила, необходимая для сохранения американских ценностей, защиты белых женщин и поддержки преимущества белых».

Сюжет картины посвящен первым годам после завершения Гражданской войны в США. Он рассказывает, в том числе, историю убийства президента США Авраама Линкольна. Несмотря на негативные оценки сюжета картины, в 1992 году Библиотека Конгресса США признала ее «культурно, исторически или эстетически значимой» и отобрала для сохранения в Национальном реестре фильмов.

3 марта 1918 года Советская Россия заключила Брест-Литовский (Берестейский) сепаратный мирный договор с Центральными государствами. Этот документ зафиксировал поражение России и выход из Первой мировой войны, а также признание Россией независимости Украины (УНР). Подробнее.

3 марта 1978 года в Швейцарии с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина – спустя несколько месяцев после похорон актера. Подробнее.

3 марта 1991 года в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.

3 марта 2020 года в Украине подтвердили первый случай COVID-19. Подробнее.

3 марта 2022 года колонна из около 100 единиц российской бронетехники зашла в Энергодар, где находится крупнейшая АЭС Украины — Запорожская. В этот день Харьков и область продолжали подвергаться все более тяжелым обстрелам и авиаударам. В частности, враг ударил по Салтовскому трамвайному депо, уничтожив значительное количество находившихся там трамвайных вагонов. Также пострадал аэродром в Коротиче. Также в этот день «Укрзалізниця» объявила о том, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными, продажу билетов закрыли. Подробнее.

Церковный праздник 3 марта

3 марта чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они пострадали в городе Амассии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона Василиск были друзьями. После мученической смерти святого Феодора их заключили в тюрьму. Однако и в тюрьме мужчины проповедовали и привели в христианство многих находившихся в заточении язычников. Наместник Асклипиодот применил к мученикам жестокие пытки. Во время пыток совершались чудеса: явление самого Христа и святого Феодора, землетрясение, разрушившее языческий храм. Все это не остановило мучителя. В конце концов он приказал казнить мучеников. Утром 3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска оставили в заключении. 22 мая казнили и Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его останки и похоронили их на вспаханном поле.

Народные приметы

Если луна бледная, то будет снегопад.

Если идет снег, то март будет холодным.

Если реки разлились, то в этом году будет урожай зерна.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя злословить, хвастаться, жадничать.

Нельзя ничего брать и давать взаймы.

Нельзя выносить из дома мусор после полудня.