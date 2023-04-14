Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории

14 апреля 1865 года убийца смертельно ранил президента США Линкольна, в этот день 1912-го столкнулся с айсбергом «Титаник», а из космоса впервые прозвучала фраза: «Хьюстон, у нас проблема».

Праздники и памятные даты 14 апреля

14 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – День моментов смеха.

14 апреля в истории

14 апреля 1865 года произошло первое, но не последнее убийство действующего президента США. Смертельное ранение получил освободивший американских рабов президент Авраам Линкольн.

Актер Джон Бут прямо посреди спектакля своего же театра вошел в ложу, где находился президент Линкольн, и выстрелил тому в затылок. От этого тяжелого ранения Линкольн скончался на следующий день. Как выяснилось, Бут был сторонником Конфедерации (южных штатов Америки) в Гражданской войне. Он был знаком с Линкольном и не раз с ним встречался.

Поэтому сначала вместе с сообщниками Бут задумывал похищение президента – чтобы доставить того пленным на юг и так переломить ход войны. Однако к моменту, когда убийца стрелял в Линкольна, война уже была, по сути, проиграна югом – до полной капитуляции оставалось около месяца. Выстрелив в президента, идейный актер отбился ножом от соседа Линкольна по ложе майора Ретбоуна и спрыгнул с балкона вниз, серьезно повредив ногу. После этого Бут что-то прокричал зрителям. Версии этой фразы существенно расходятся. Наиболее распространенные: он процитировал девиз штата Вирджиния («Так всегда будет с тиранами!») и добавил «Юг отомщен». Убийца смог не только осуществить задуманное и обратиться к публике, но даже сбежать из театра в царящем там смятении. Он прыгнул на заранее приготовленную лошадь и направился из Вашингтона на юг. За голову Бута правительство США объявило вознаграждение в 100 тыс. долларов. Местонахождение актера все-таки обнаружили. Ферму в Вирджинии, где он скрывался, оцепила полиция. Сдаться Бут отказался. Тогда здание, где находился убийца, подожгли. Бут продолжал отстреливаться, и в перестрелке получил смертельное ранение в шею.

14 апреля 1912 года лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом во время первого же своего рейса через Атлантику. Роковое столкновение произошло в 23:40. А чуть больше, чем через два часа после него, самый большой на тот момент пассажирский корабль мира пошел ко дну. В результате этой катастрофы погибли по меньшей мере 1496 человек. А спаслось 712.

За час после столкновения на воду спустили в шлюпках только 180 человек. Все остальные покидали борт уже в обстановке паники – когда нос корабля начал погружаться в воду. Последняя шлюпка коснулась воды в 2:05. А через пять минут после этого вода уже затапливала шлюпочную палубу и капитанский мостик. В 2:18 корабль разломился пополам, нос пошел ко дну, а через две минуты затонула и корма. В 2:20 «Титаник» полностью исчез под водой.

14 апреля 1970 года впервые прозвучала фраза «Хьюстон, у нас проблема!», впоследствии ставшая крылатой. Эти слова принадлежат экипажу космического корабля «Аполлон-13».

И проблема (мягко говоря) у них действительно возникла. На борту корабля произошла авария во время полета к Луне. Экипаж должен был высадиться на спутнике Земли и провести научные исследования. Но по плану прошли только первые двое суток полета. На третьи – в 330 тыс. км от земли – взорвался кислородный баллон и из строя вышли две из трех батарей топливных элементов, которые обеспечивали электричество в отсеке экипажа. Именно об этих событиях астронавты Джеймс Ловелл и Джон Свайгерт рапортовали в Хьюстон, дважды использовав знаменитую фразу. В результате «проблемы» высадиться на Луну уже было невозможно, но и возвращение на Землю было под вопросом. Чтобы спасти астронавтов, в Центре управления полетами создали целый штаб. Под руководством из Хьюстона «Аполлон-13» облетел Луну и только после этого смог лечь на обратный курс. После серии корректировок курса, преодоления кризисов систем жизнеобеспечения и других проблем 17 апреля в 17:53 отсек экипажа «Аполлона-13» вошел в атмосферу, а в 18:07 успешно приводнился в 7,5 км от авианосца «Иводзима». Все члены экипажа выжили и чувствовали себя нормально.

Астронавтов и наземные службы Хьюстона, нашедшие вместе выход из кризисной ситуации, наградили самой высокой гражданской наградой США — «Медалью свободы». Что касается фразы «Хьюстон, у нас проблема!», то популярной она стала благодаря фильму «Apollo 13», где ее использовали как слоган.

14 апреля 1991 года произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. Среди бела дня из музея ван Гога в Амстердаме похитили 20 картин стоимостью $500 млн. В том числе исчез знаменитый автопортрет Ван Гога 1888 года.

Но далеко воры не скрылись. Сами полотна полиции удалось вернуть меньше, чем через час. Их нашли в салоне угнанного автомобиля недалеко от одной из станций метро. А грабителей задержали через несколько месяцев. Оказалось, что среди них был охранник музея.

14 апреля 2014 года официально началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Решение проводить АТО принял СНБО Украины 12 апреля – в ответ на захват Славянска российскими боевиками. 13 апреля об этом объявил и.о. президента Украины Александр Турчинов. А 14 апреля стало датой официального начала операции. В тот момент в зону АТО входил не только Донбасс, но и часть Харьковщины – а именно Изюмский район и город Изюм.

14 апреля 2022 года затонул подбитый накануне украинскими ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва». В ОК «Юг» в этот день сообщили, что флагман российского Черноморского флота получил серьезные повреждения и загорелся. Другие корабельные группировки пытались помочь ему, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер, из-за чего он начал тонуть. По данным СНБО Украины, из 510 находившихся на борту корабля российских военных, врагу удалось спасти лишь 58.

Церковный праздник 14 апреля

14 апреля – Великая пятница, воспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа.

В этот день христиане почитают память преподобной Марии Египетской. Она жила в середине V – начале VI века. В молодости ушла из родительского дома и вела порочную жизнь. Однако через 17 лет она по стечению обстоятельств оказалась на одном корабле с группой паломников, направлявшихся к Святой Земле, а, прибыв в Иерусалим, присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова. При этом Мария не переставала вести себя безнравственно и грешить. Когда же люди толпой валили в храм, Марию у входа словно остановила невидимая рука – женщина не могла никакими усилиями войти в храм. Тогда она поняла, что это Бог не пускает ее в святое место за ее нечистоту. Она принялась каяться и просить простить ей грехи. После этого Мария почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. А вышла из него другим человеком. Из Иерусалима она ушла в Иорданскую пустыню, где почти полвека провела в одиночестве, в посте и молитве. Там она и скончалась. Похоронил ее старец Зосима, посещавший Марию в пустыне в последние несколько лет ее жизни.

Народные приметы

Если 14 апреля гремит гром – будет теплое лето.

Если на небе нет звезд – это к теплу.

Что нельзя делать 14 апреля

Сегодня – Страстная пятница. Верующие проводят этот день в молитве и соблюдают строгий пост.

В этот день нельзя ссориться и злословить.