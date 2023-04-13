Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории

13 апреля 2022 года ВСУ подбили российский крейсер «Москва», и он начал выполнять указания украинского пограничника – идти… В 1953 году в этот день вышла первая книга из цикла «бондианы», а в 1990-м СССР признал ответственность за расстрелы в Катыни.

Праздники и памятные даты 13 апреля

13 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела.

Также 13 апреля отмечают: Международный день специальных библиотек (Всемирный день информационной этики), Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах и Международный день благодарности растениям.

13 апреля в истории

13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи – королева Франции, жена короля Генриха II, а впоследствии – в течение 15 лет регентша. Три сына Екатерины Медичи были королями Франции: Франциск II, Карл IX и Генрих III.

И ни один из них не оставил после себя наследников, поэтому корона перешла к зятю Екатерины, мужу ее дочери Маргариты Генриху Наваррскому, который стал королем Генрихом IV. Все эти исторические персонажи известны широкой публике лучше многих других благодаря популярной серии книг Александра Дюма «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять». Впрочем, образ Екатерины Медичи в произведениях этого писателя несколько демонизирован. Она представлена как главная темная сила, которая не только подстрекает своих сыновей, но и сама занимается отравлениями неугодных политических оппонентов. Историки не склонны приписывать королеве-матери все злодеяния времен правления ее сыновей. Но при этом считают достоверным личное участие Екатерины Медичи в организации Варфоломеевской ночи, во время которой жестоко перерезали гугенотов в Париже и ближайших городках.

13 апреля 1953 года опубликована первая книга «бондианы» Яна Флеминга – «Казино «Рояль».

Роман, давший старт, казалось бы, бесконечной серии лент о Джеймсе Бонде, не стал бестселлером. Сначала он вышел тиражом в 4728 экземпляров, а в следующем году был выпущен дополнительный тираж – еще 8000 экземпляров. Книга стоила 10 центов и 6 пенсов, а обложку для первого издания нарисовал сам Флеминг. Продолжения саги о Бонде выходили ежегодно, и постепенно популярность серии росла. Поэтому в 1961 году британский продюсер Альберт Брокколи выкупил у Флеминга права экранизации всех вышедших к тому времени романов о Бонде (за исключением именно «Казино Рояль»). Многочисленные голливудские киностудии отказывались экранизировать «британское» кино о британской разведке. Но в июле 1961-го договоренность была достигнута с United Artists. Первым фильмом киношной «бондианы» стала экранизация шестого по очередности выхода романа Флеминга – «Доктор Ноу». А вот фильм «Казино Рояль» стал 21-м в «бондиане» и вышел на экраны в 2006 году.

13 апреля 1960 года Франция провела испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара и стала четвертым ядерным государством мира.

13 апреля 1990 года Советский Союз официально признал свою ответственность за массовые расстрелы польских офицеров в 1940 году, вошедшие в историю как Катынская трагедия. Решение о расстреле поляков (в основном военнопленных, но не только) приняло 5 марта 1940 года политбюро ЦК ВКП(б). Число убитых превышало 21 тысячу. Наибольшее количество казней провели в лесу вблизи села Катынь Смоленской области.

Впрочем, вплоть до 1990 года руководство СССР вызывающе отрицало свою причастность к расстрелам. В массовых убийствах поляков пытались обвинить нацистов и даже сделать это эпизодом на Нюрнбергском процессе. Но факты свидетельствовали о другом. На самом деле, тела расстрелянных поляков в Катыни обнаружили именно немецкие оккупационные войска, о чем сообщили в апреле 1943 года. На место даже пригласили международную экспертную комиссию. Эксперты провели эксгумацию и установили, что люди были убиты в 1940 году. Советские государственные СМИ назвали это «мерзкими вымыслами немецко-фашистских палачей». После изгнания нацистов из Смоленска в СССР создали свою экспертную комиссию, которая «авторитетно» заявила, что расстрелянные поляки погибли осенью 1941 года, когда Смоленск уже был захвачен нацистами. Именно эту версию Советский Союз продвигал почти до конца своего существования, несмотря на многочисленные и обоснованные сомнения международного сообщества. Только 22 февраля 1990 заведующий Международным отделом ЦК КПСС Валентин Фалин сообщил Михаилу Горбачеву, что в Особом архиве и Центральном Государственном архиве СССР найдены документы, свидетельствующие о совершении Катынского преступления руководством СССР и НКВД. 13 апреля 1990 года государственное информагентство СССР ТАСС опубликовало, по сути признание, в котором заявили о «непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии (наркома внутренних дел СССР – Ред.), Меркулова (наркома госбезопасности СССР – Ред.) и их подручных». Тогда же Горбачев передал президенту Польши Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939–1940 годах.

При этом сами «катынские» документы — решения о проведении расстрелов — были засекречены еще несколько лет. Их рассекретили в 1992-м.

13 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции на востоке Украины. Перед этим вечером 12 апреля соответствующее решение о проведении АТО приняло СНБО. Решение утвердили после захвата российскими боевиками Славянска. Как потом объяснял Турчинов, военное положение в стране не ввели, чтобы не заблокировать процесс выборов президента и парламента.

13 апреля 2014 года ВСУ подбили флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Официальных сообщений военного командования об успешном попадании в этот день не было. Информацию о поражении российского военного корабля украинскими ракетами «Нептун» сначала распространили блогеры.

А через некоторое время подтвердил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Ночью факт пожара на борту крейсера признало и российское минобороны, естественно, заявив привычное «потерь нет».

Утонул крейсер на следующий день. Отметим, что именно «Москву» отправил «курсом русского военного корабля» украинский пограничник с острова Змеиный. А накануне успешного поражения корабля, 12 апреля, вышла пророческая марка «Укрпочты», посвященная этим событиям: «Русский военный корабль, иди…!»

Церковный праздник 13 апреля

13 апреля – Великий четверг, воспоминание Тайной вечери. В этот день христиане также чтят память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Он был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году участвовал в I Вселенском соборе в Никее, на котором подвергли анафеме ересь Ария. Когда в 326 году святитель Ипатий возвращался из Константинополя в Гангру, в пустынном месте на него напали еретики, ранили мечами и кольями и сбросили с высокого берега в болото. А потом еще и сбросили камень на голову. Священномученик умер, а его тело спрятали в пещере, но там его обнаружил крестьянин, хранивший в пещере солому. Узнав епископа, он сообщил о страшной находке, и жители Гангр похоронили мощи Ипатия с честью.

Народные приметы

Ясный и солнечный день 13 апреля – к сухому лету.

Утром дождь — к мокрому лету.

Что нельзя делать 13 апреля

Супругам нельзя ссориться.

Бездетной женщине нельзя заниматься рукоделием, иначе детей не будет.