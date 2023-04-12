Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории

12 апреля — Международный день полета человека в космос, в Украине День скаута. В этот день 1861 года началась Гражданская война в США, а сто лет спустя Гагарин полетел в космос. В 2014-м российские боевики захватили Славянск, а в 2022-м арестовали Медведчука.

Праздники и памятные даты 12 апреля

12 апреля в Украине отмечают День скаута – в честь очередной годовщины основания «Пласта».

Под эгидой ООН проходит Международный день полета человека в космос (также Всемирный день авиации и космонавтики). Кроме того, 12 апреля — Всемирный день действий в области военных расходов; Всемирный день рок-н-ролла; Всемирный день хомяков.

12 апреля в истории

12 апреля 1709 года шведские войска короля Карла XII подошли к стенам Полтавы. На тот момент у Карла уже был союз с украинским гетманом Иваном Мазепой и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко и его запорожцами. Шведское войско стремилось преодолеть Полтаву и идти дальше на Московию – через Харьков и Курск. Казаки и Мазепа рассчитывали окончательно освободить Украину из-под российского гнета, а также отомстить за гетманскую столицу Батурин и всех его жителей, уничтоженных войсками Петра І. Но произойти этому было не суждено. Быстро взять Полтаву и двигаться дальше союзные войска не смогли, началась осада города. А 25-26 июня сюда подошли основные силы Петра І. Поражение в Полтавской битве привело к усилению московской военной оккупации Украины и дальнейшему уничтожению любой автономии казацко-гетманского государства.

12 апреля 1861 года произошла бомбардировка форта Самптер, положившая начало Гражданской войне в США.

Этой битве предшествовал длительный рост противостояния между южными и северными штатами. Главным «яблоком раздора», как известно, было отношение к рабству. На юге рабство было основой не только экономики, но и общественного строя, на севере тенденции смещались в направлении отмены рабства по всей стране. Победа на выборах президента США в 1860 году Авраама Линкольна, известного своей четкой позицией против рабства, стала толчком для оглашения рядом штатов о сецессии (отделении). Первой это сделала Южная Каролина, впоследствии к ней присоединились еще шесть южных штатов. Они объявили о создании отдельного государства – Конфедеративных Штатов Америки и приняли временную конституцию.

Но до открытого военного противостояния еще не дошло. Ситуация постепенно нагнеталась вокруг фортов на территории южных штатов. Четыре из них, бывшие практически покинутыми, войска Конфедерации заняли, но остался форт Самптер, гарнизон которого оставался под командованием США. Командующий Роберт Андерсон с небольшим гарнизоном продолжал удерживать форт посреди вражеской территории. При этом запасы оружия были незначительными, а продовольствия — стремительно сокращались. 29 марта 1861 года президент Линкольн решил организовать морской конвой под прикрытием боевых кораблей – официально, лишь для того, чтобы передать военным в форте продовольствие. Впрочем, есть версии, что подкрепление и оружие также входили в те планы. Как бы то ни было, конфедераты пошли на опережение. Зная, что флот уже в пути, 11 апреля они выдвинули командующему форта Самптер ультиматум, приказывая срочно сдать форт. Андерсон отказался. 12 апреля 1861 в 03:20 Андерсену сообщили, что огонь будет открыт через час. В 04:30 первый мортирный снаряд разорвался над фортом Самтер. Его обстреливали из 43 орудий. Гарнизон форта не отвечал на это в течение 2,5 часа. Но все же начал бить в ответ. Стрельба продолжалась 34 часа. После этого Андерсон согласился на перемирие, а затем капитулировал. 14 апреля 1861 в 14:30 гарнизон сдал форт. Но это было только начало. Уже к вечеру того же дня президент Линкольн подготовил прокламацию о наборе 75 тысяч добровольцев, 15 апреля она была опубликована в газетах северных штатов.

12 апреля 1881 года родился генерал-хорунжий армии УНР и один из руководителей ОУН Николай Капустянский.

С юности он избрал себе военную карьеру. Участвовал в русско-японской войне и Первой мировой в составе российской армии. Однако уже летом 1917-го стал одним из инициаторов формирования украинских воинских частей, а в августе возглавил штаб 1-й Украинской пехотной дивизии. В конце 1917 года Симон Петлюра назначил Капустянского начальником штаба 11-й армии, а в январе он уже возглавил штаб Северо-Западного фронта, созданного для борьбы с большевиками. В течение карьеры в армии УНР Капустянский несколько раз подавал в отставку из-за несогласия с некоторыми решениями командования, но всегда возвращался. Занимал разные руководящие должности в украинском войске и участвовал в планировании большинства операций против большевистских захватчиков. В 1920 году произведен в звание генерал-хорунжего. После захвата большевиками Украины эмигрировал. Жил в Польше, Париже, продолжал активную проукраинскую деятельность. В 1929 году был участником Первого конгресса украинских националистов в Вене и вошел в состав провода ОУН. Относился к числу поклонников Андрея Мельника, после раскола в ОУН стал одним из лидеров «мельниковцев». После начала Второй мировой войны вслед за наступающими немецкими войсками прибыл в оккупированный немцами Киев. В 1942 году вместе с Еленой Телигой и другими членами ОУН(м) был арестован гестапо, но впоследствии освобожден. В 1945 году эмигрировал в Мюнхен, с 1948 года — военный министр правительства УНР в изгнании. Умер в 1969 году в Мюнхене. 22 января 2010 его прах перезахоронили во Львове.

12 апреля 1912 года во Львове в кружке, основанном доктором Александром Тисовским, впервые приняли присягу украинские пластуны. Этот день – официальный день рождения «Пласта». Поэтому 12 апреля отмечают День скаута в Украине.

12 апреля 1945 года умер Франклин Рузвельт – единственный президент в истории США, избиравшийся на этот пост четыре раза подряд. Во времена его правления США победили Великую депрессию, утвердили ленд-лиз и сыграли одну из важнейших ролей в победе во Второй мировой войне.

12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос.

Космический корабль «Восток-1» с Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур в 9:07 по киевскому времени. А приземлился в 10:55. Сам космонавт катапультировался при снижении спускного аппарата. Гагарин приземлился не там, где планировалось (перелет составил около 600 км), поэтому первые люди, которых он встретил — это были жена лесника Анна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита. Впоследствии на место прибыли военные из ближайшей части. С ними космонавт отправился в расположение, откуда по телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: задание выполнил, приземлился в определенном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин».

12 апреля 1981 года с космодрома на мысе Канаверал в США запустили первый в мире пилотируемый воздушно-космический аппарат многоразового использования – шаттл «Колумбия».

Этот корабль 28 раз летал в космос, провел вне Земли более 300 суток, совершил 4808 оборотов вокруг нашей планеты и пролетел в общей сложности 201 454 702 км. К сожалению, успешная многолетняя история Колумбии завершилась трагедией. В последний раз шаттл вылетел в космос 16 января 2003 года. А вернуться должен был 1 февраля. Но при возвращении на Землю NASA потеряло связь с кораблем. Впоследствии, за несколько минут до предполагаемой посадки, очевидцы сняли горящие обломки, падающие с неба. Все семь членов экипажа погибли.

12 апреля 2014 года российские и пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области. Это была единственная сомнительно успешная для РФ операция под руководством нынешнего российского «рассерженного патриота», которого никак не берут повоевать в Украине, – Игоря Гиркина (Стрелкова). Около 9 утра 12 апреля вооруженные боевики захватили здание городского отдела МВД в Славянске, завладев огнестрельным оружием. На месте террористы сразу начали строить баррикады, а затем группа боевиков отправилась захватывать СБУ. Мэр города Неля Штепа сразу же пошла на сотрудничество с захватчиками, назвав их «народными ополченцами» и заявив о том, что целью террористов является «защита жителей города от киевской власти». Через некоторое время Штепа несколько «дала заднюю» – когда боевики захватили здание горисполкома и назначили своего «народного мэра» из криминальной среды. Бесконечный суд над Штепой по результатам этих событий до сих пор не завершился.

Реагируя на захват Славянска, уже в ночь с 12 на 13 апреля СНБО Украины принял решение о проведении антитеррористической операции. 13 апреля Совет нацбезопасности уточнил это решение, сообщив, что начинается широкомасштабная АТО с привлечением Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению Славянска продолжалась до начала июля. В течение 1-4 июля в рядах боевиков началось массовое дезертирство – они бежали в направлении Донецка и Горловки. Последние отряды вместе с Гиркиным сбежали из Славянска в Горловку 5 июля. В город вошли силы АТО. В течение 5-6 июля украинские силы установили контроль над Краматорском, Артемовском (сейчас – Бахмут), Дружковкой и Константиновкой.

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании беглого олигарха и политика, кума Путина Виктора Медведчука и опубликовал фото, которое вдохновило сотни мемов.

Напомним, после дачи показаний СБУ и во время судебного разбирательства по делу о госизмене Медведчука обменяли на очень дорогих для Украины военнопленных – защитников «Азовстали». Сейчас предатель в РФ и публично мечтает об очередном коллаборационном политическом проекте, который пытается в очередной раз «продать» как «партию мира».

12 апреля 2022 года в Харьковской мэрии впервые сообщили, что к послевоенному восстановлению Харькова присоединится британский архитектор и дизайнер лорд Норман Фостер.

Церковный праздник 12 апреля

12 апреля христиане чтят память преподобного Иоанна Листвичника. В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где через 4 года был пострижен в монахи. 19 лет Иоанна воспитывал старец Мартирий. В 35 лет Иоанн ушел отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провел там 40 лет в молитвах, сочиняя книги. Когда ему было 75, Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Он является автором знаменитой «Лествицы», в которой раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. В этом произведении Иоанн описал путь человека к совершенству, приближающему к Царству Небесному. Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем снова вернулся к уединению и безмолвию. Умер в 649 году.

Народные приметы

Если день безветренный – будет хороший урожай.

Ветер 12 апреля предсказывает ветреное лето.

Если черешня уже зацвела, то пора сеять свеклу и кукурузу.

Если зацвела мать-и-мачеха – самое время сажать картошку.

Что нельзя делать 12 апреля

Нельзя выпускать животных из дома, иначе с ними случится беда.

Ходить босиком.