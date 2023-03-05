Сегодня 5 марта: какой праздник и день в истории

5 марта по церковному календарю – память преподобного Льва. В этот день принято решение о расстрелах польских офицеров в СССР, в том числе в Харькове (Катынская трагедия). Год назад россияне разрушили спорткомплекс «Унифехт».

Праздники и памятные даты 5 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 5 марта не отмечают.

В мире – Всемирный день энергоэффективности.

Также 5 марта – Европейский день геодезии и геоинформации.

5 марта в истории

5 марта 1827 года родился знаменитый украинский баснописец Леонид Глибов. За годы своего творчества он написал около сотни басен, являющихся классикой украинской литературы этого жанра.

5 марта 1868 года в Великобритании запатенловали степлер. Его создатель – изобретатель Джордж Макгилл.

Первоначально, в 1866 году, он получил патент на изобретенный способ скрепления тонких латунных листов с помощью специального зажима. А впоследствии — по этой же технологии научился скреплять листы бумаги, и запатентовал это отдельно. При этом само название «степлер» появилось только в 1909 году.

5 марта 1940 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение расстрелять более 21 000 польских военнопленных и польской интеллигенции. Сами расстрелы происходили в течение двух месяцев и получили в исторической литературе общее название Катынская трагедия. Людей уничтожали одновременно в нескольких местах. Больше всего – в лесу близ села Катынь Смоленской области (ныне РФ). А также – в Харькове (в подвале управления НКВД СССР) и городе Калинин (сейчас российская Тверь). Точное количество убитых известно из совершенно секретной записки, которую в 1959 году написал на имя Хрущева глава КГБ Шелепин. Он предложил уничтожить 21 857 личных дел расстрелянных польских граждан. По этим данным, в Харькове было расстреляно 3820 человек. Массовые казни поляков в Харькове проводили с 5 апреля по 12 мая 1940 года. Тела убитых вывезли в лесопарк близ Пятихаток – сейчас там находится Мемориал жертв тоталитаризма.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль (на тот момент не являвшийся премьером Великобритании) произнес Фултонскую речь, которую часто называют началом Холодной войны. На самом деле, конфронтация возросла и до этой речи. Но именно Черчилль назвал вещи своими именами, заявив о смене фашистского врага коммунистическим. Также он ввел в широкое обращение словосочетание «железный занавес». Авторство этого определения Черчиллю не принадлежит, но именно с его легкой руки оно «пошло в народ».

5 марта 2022 года вражеским ударом был разрушен спорткомплекс «Унифехт» в Харькове, где тренировались олимпийские чемпионы по фехтованию.

Также стало известно, что ВСУ взорвали мост в Старом Салтове.

Церковный праздник 5 марта

5 марта христиане чтят память преподобного Льва, епископа Катанского. Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и путешественникам. Имел дар чудотворения. Прославился, чудом не сгорев в огне.

На костер Лев взошел по собственной воле вместе с волхвом Илиодором, чтобы доказать народу, что у «волшебника» нет настоящего дара творить чудеса. Илиодора Лев накрыл своим омофором, вывел его из храма на площадь, а там заставил волшебника признаться во всех преступлениях. После этого епископ приказал развести костер и вступил в огонь вместе с Илиодором. Они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев остался невредимым.

Народные приметы

Если 5 марта идет снег, год будет неурожайным.

Если идет снег с дождем – скоро бурно разольются реки.

Что нельзя делать в этот день

Не начинайте в этот день новые дела.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить.