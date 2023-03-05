Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії

5 березня за церковним календарем – пам’ять преподобного Лева. Цього дня ухвалено рішення про розстріли польських офіцерів у СРСР, у тому числі в Харкові (Катинська трагедія). Рік тому росіяни зруйнували спорткомплекс “Уніфехт”.

Свята та пам’ятні дати 5 березня

Державні та професійні свята України 5 березня не відзначають.

У світі – Всесвітній день енергоефективності.

Також 5 березня – Європейський день геодезії та геоінформації.

5 березня в історії

5 березня 1827 року народився знаменитий український байкар Леонід Глібов. За роки своєї творчості він написав близько сотні байок, які є класикою української літератури цього жанру.

5 березня 1868 року у Великій Британії запатенлували степлер. Його творець – винахідник Джордж Макгілл.

Спочатку, в 1866, він отримав патент на винайдений спосіб скріплення тонких латунних листів за допомогою спеціального затиску. А згодом – за цією ж технологією навчився скріплювати аркуші паперу й запатентував це окремо. При цьому сама назва “степлер” з’явилася лише 1909 року.

5 березня 1940 року політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення розстріляти понад 21 000 польських військовополонених та польської інтелігенції. Самі розстріли відбувалися протягом двох місяців та отримали в історичній літературі загальну назву Катинська трагедія. Людей знищували одночасно у кількох місцях. Найбільше – в лісі поблизу села Катинь Смоленської області (нині РФ). А також – у Харкові (у підвалі управління НКВС СРСР) та місті Калінін (зараз російська Твєрь). Точна кількість убитих відома з цілком секретної записки, яку 1959 року написав на ім’я Хрущова голова КДБ Шелепін. Він запропонував знищити 21 857 особових справ розстріляних польських громадян. За цими даними, у Харкові було розстріляно 3820 осіб. Масові страти поляків у Харкові проводили з 5 квітня до 12 травня 1940 року. Тіла вбитих вивезли в лісопарк поблизу П’ятихаток – зараз там знаходиться Меморіал жертв тоталітаризму.

5 березня 1946 року Вінстон Черчилль (який на той момент не був прем’єром Великої Британії) виголосив Фултонську промову. Її часто називають початком Холодної війни. Насправді, конфронтація зросла ще до цієї промови. Але саме Черчіль назвав речі своїми іменами, заявивши про зміну фашистського ворога комуністичним. Також він увів у широкий ужиток словосполучення “залізна завіса”. Авторство цього визначення Черчиллю не належить, але саме з його легкої руки воно “пішло в народ”.

5 березня 2022 року ворожим ударом було зруйновано спорткомплекс “Уніфехт” у Харкові , де тренувалися олімпійські чемпіони з фехтування.

Також стало відомо, що ЗСУ підірвали міст у Старому Салтові.

Церковне свято 5 березня

5 березня християни вшановують пам’ять преподобного Лева, єпископа Катанського. Він славився добротою та милосердям, християнською любов’ю до жебраків та мандрівників. Мав дар чудотворення. Уславився, дивом не згорівши у вогні.

На вогнище Лев зійшов з власної волі разом із волхвом Іліодором, щоб довести народу, що “чарівник” не має справжнього дару творити чудеса. Іліодора Лев накрив своїм омофором, вивів його з храму на площу, а там змусив чарівника зізнатися у всіх злочинах. Після цього єпископ наказав розвести багаття та ввійшов у вогонь разом з Іліодором. Вони стояли у вогні, доки Іліодор не згорів, а святитель Лев залишився неушкодженим.

Народні прикмети

Якщо 5 березня сніг, рік буде неврожайним.

Якщо йде сніг із дощем – незабаром бурхливо розіллються річки.

Що не можна робити у цей день

Не починайте цього дня нових справ.

Не можна сваритися, лаятись і лихословити.