За октябрь Россия потеряла больше 54 тысяч солдат – это население всей Воркуты

О рекордных потерях РФ на фронте за октябрь рассказали в Генштабе ВСУ. А уже 1 ноября оккупанты удивили новыми цифрами.

Согласно данным ведомства, 1 ноября россияне теряли одного военного каждые 35 секунд, а ежечасно – больше сотни солдат. Таким образом, в течение суток потери оккупантов составили 2500 человек – это самые большие цифры за весь период войны.

«Предыдущий рекорд установили совсем недавно, 21 октября 2026: тогда российский агрессор потерял 2 250 человек. А до этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 – 2 200 оккупантов за сутки», – отметили в Генштабе.

В целом, весь октябрь стал месяцем самых больших потерь россиян – убиты и ранены 54 400 военных.

«54 400 – почти все население российской Воркуты, где проживает около 55 тысяч человек. Вдумайтесь. Один месяц – один город», – написали в Генштабе.

В ноябре, по предварительным прогнозам ГШ, армия РФ может поставить новый рекорд.