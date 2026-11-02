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За октябрь Россия потеряла больше 54 тысяч солдат – это население всей Воркуты

Украина 10:43   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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За октябрь Россия потеряла больше 54 тысяч солдат – это население всей Воркуты Фото: Генштаб ВСУ

О рекордных потерях РФ на фронте за октябрь рассказали в Генштабе ВСУ. А уже 1 ноября оккупанты удивили новыми цифрами.

Согласно данным ведомства, 1 ноября россияне теряли одного военного каждые 35 секунд, а ежечасно – больше сотни солдат. Таким образом, в течение суток потери оккупантов составили 2500 человек – это самые большие цифры за весь период войны.

«Предыдущий рекорд установили совсем недавно, 21 октября 2026: тогда российский агрессор потерял 2 250 человек. А до этого почти два года держался показатель 19 декабря 2024 – 2 200 оккупантов за сутки», – отметили в Генштабе.

В целом, весь октябрь стал месяцем самых больших потерь россиян – убиты и ранены 54 400 военных.

«54 400 – почти все население российской Воркуты, где проживает около 55 тысяч человек. Вдумайтесь. Один месяц – один город», – написали в Генштабе.

В ноябре, по предварительным прогнозам ГШ, армия РФ может поставить новый рекорд.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 10:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О рекордных потерях РФ на фронте за октябрь рассказали в Генштабе ВСУ. А уже 1 ноября оккупанты удивили новыми цифрами.".