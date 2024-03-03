Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії

3 березня 1862 року народився архітектор Олексій Бекетов, за проєктами якого створювали образ Харкова на рубежі ХIX та XX століть. У 1915-му в США вийшов у прокат найуспішніший і найскандальніший з німих фільмів — “Народження нації”. У 1918-му Радянська Росія капітулювала в Першій світовій війні, уклавши сепаратний мир із Центральними державами, а також визнала незалежність УНР. У 1978-му з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна. У 2020-му в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. У 2022-му “Укрзалізниця” оголосила, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними, а колона російської бронетехніки зайшла до Енергодару.

Свята та пам’ятні дати 3 березня

3 березня – Всесвітній день дикої природи, Міжнародний день охорони здоров’я вуха та слуху, Всесвітній день письменника, Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення (перша неділя березня).

3 березня в історії

3 березня 1862 року народився архітектор Олексій Бекетов.

Бекетов – одна з ключових персон, які творили обличчя того Харкова, яким ми знаємо його сьогодні. Олексій народився у родині Миколи Бекетова – професора Харківського університету, академіка, одного із засновників фізичної хімії. Спеціальність архітектора здобував у Санкт-Петербурзі. Але не затримався там, а повернувся до рідного Харкова, де викладав у технологічному інституті, а також співпрацював ще з низкою вишів. Звання академіка архітектури Олексій Бекетов отримав у 1894 році за проєкт будівлі для Громадської бібліотеки на півтора мільйона томів (зараз це Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка).

“Він врахував усі новітні світові досягнення в будівництві бібліотек та успішно розв’язав проблеми, що ускладнювали проєктне завдання – невелика площа, затінення та рельєф ділянки, а також необхідність використання читальної зали для лекцій і концертів… У проєкті були враховані особливі вимоги пожежної безпеки бібліотечних споруд. Застосовувалися металеві балки, будувалися бетонні та цегляні перекриття, вогнетривкі сходи. В усіх приміщеннях проведене електричне освітлення й центральне водяне опалення, розміщувалися пожежні крани з рукавами”, – описують проєкт архітектора на офіційному сайті бібліотеки.

За проєктами Бекетова в Харкові звели близько 40 будівель. Не всі з них пережили Другу світову війну, а після відновлення змінили первісний вигляд. Сам архітектор цього не побачив – він помер в окупованому німцями Харкові 23 листопада 1941 року. Низку його проєктів так і не реалізували (зокрема, проєкт будівлі Харківського університету та оперного театру). А низку бекетівських споруд просто зараз знищують своїми обстрілами росіяни.

3 березня 1915 року в США вийшов у прокат найвідоміший, найуспішніший і водночас найскандальніший німий фільм усіх часів – “Народження нації” режисера Девіда Гріффіта. Фільм вплинув на подальший розвиток кінематографа. Багато в чому він був новаторським. Почати хоча б із тривалості. До цього німі фільми були короткометражками – переважно не більше 15 хвилин. Кінопродюсери вважали, що довше люди у кінотеатрах не висидять. Але Гріффіт не міг і не хотів вкладати свій масштабний задум у “короткий метр”. Тож тригодинну стрічку спочатку показували у кінотеатрах з антрактом. Також новаціями режисера стало використання великих планів та ефекту розчинення (або згасання). Фільм став першим, який мав музичну партитуру для оркестру. Критики відзначали й фільмування масових сцен, до яких були залучені одночасно сотні акторів. Побоювання продюсерів щодо нового формату німого кіно виявилися марними – стрічка зібрала у кінотеатрах майже у 100 разів більше грошей, ніж витратили на її створення. Цей фільм став першим, який демонстрували в Білому домі – особисто президенту Вудро Вільсону та запрошеним ним гостям.

При цьому “Народження нації” одразу зіткнулося з хвилею нищівної критики та навіть масовими протестами. Причина цього – у відверто расистських мотивах та прославлянні Ку-клукс-клану.

“Фільм викликав суперечки ще до виходу на екрани, і з того часу він залишився таким; його назвали “найбільш суперечливим фільмом, коли-небудь знятим у Сполучених Штатах” і “найбільш осудним расистським фільмом в історії Голлівуду”, – пишуть про картину автори англомовної “Вікіпедії” – – Фільм був засуджений за расистське зображення афроамериканців. Чорношкірі персонажі фільму (багатьох з яких грають білі актори в чорному гримі) зображені нерозумними та сексуально агресивними відносно білих жінок. Ку-клукс-клан зображується як героїчна сила, що необхідна для збереження американських цінностей, захисту білих жінок і підтримки переваги білих”.

Сюжет картини присвячений першим рокам після завершення Громадянської війни у ​​США. Він розповідає, зокрема, історію вбивства президента США Авраама Лінкольна. Попри негативні оцінки сюжету картини, у 1992 році Бібліотека Конгресу США визнала її “культурно, історично чи естетично значущою” та відібрала для збереження в Національному реєстрі фільмів.

3 березня 1918 року Радянська Росія уклала Брест-Литовський (Берестейський) сепаратний мирний договір із Центральними державами. Цей документ зафіксував поразку Росії та вихід із Першої світової війни, а також визнання Росією незалежності України (УНР). Детальніше.

3 березня 1978 року у Швейцарії з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна – через кілька місяців після похорону актора. Детальніше.

3 березня 1991 року у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР.

3 березня 2020 року в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. Детальніше.

3 березня 2022 року колона з близько 100 одиниць російської бронетехніки зайшла до Енергодара, де знаходиться найбільша АЕС України – Запорізька. Цього дня Харків і область продовжували зазнавати все тяжчих обстрілів та авіаударів. Зокрема, ворог ударив по Салтівському трамвайному депо, знищивши значну кількість трамвайних вагонів, що знаходилися там. Також постраждав аеродром у Коротичі. Також цього дня “Укрзалізниця” оголосила про те, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними, продаж квитків закрили. Детальніше.

Церковне свято 3 березня

3 березня вшановують пам’ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Вони постраждали в місті Амасії Понтійській (Мала Азія) близько 308 року. Брати Євтропій та Клеоник і племінник святого великомученика Феодора Тірона Василіск були друзями. Після мученицької смерті святого Феодора їх ув’язнили. Проте й у в’язниці чоловіки проповідували та привели до християнства багатьох язичників, які були в заточенні. Намісник Аскліпіодот застосував до мучеників жорстокі тортури. Під час тортур відбувалися чудеса: явлення самого Христа та святого Феодора, землетрус, що зруйнував язичницький храм. Усе це не зупинило мучителя. Зрештою він наказав стратити мучеників. Вранці 3 березня Євтропія та Клеоника розіп’яли, а Василіска залишили в ув’язненні. 22 травня стратили й Василіска. Його обезголовили, а тіло кинули в річку. Проте християни знайшли його останки та поховали їх на ораному полі.

Народні прикмети

Якщо місяць блідий, то буде снігопад.

Якщо йде сніг, то березень буде холодним.

Якщо річки розлилися, цього року буде врожай зерна.

Що не можна робити 3 березня

Не можна лихословити, хвалитися, скупитися.

Не можна нічого брати та давати в борг.

Не можна виносити з дому сміття після полудня.