Битва за «пряничный дом» в Харькове: Верховный суд дал продолжение делу
Правоохранители говорят: борьба за возвращение государству одного из самых известных архитектурных жемчужин Харькова — здания «Медицинского общества», известного как «пряничный дом» — переходит на новый этап. Ведь Верховный суд передал дело на новое рассмотрение.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили: правоохранители второй раз подавали апелляцию, чтобы вернуть государству имение профессора, дворянина и орнитолога Николая Сомова. Речь идет о достопримечательности градостроительства и архитектуры местного значения — особняк на улице Максимилиановской, спроектированный архитектором Алексеем Бекетовым.
«Прокуратура требовала отменить решение Хозяйственного суда о признании права собственности на памятник и земельный участок историко-культурного назначения за общественной организацией, якобы правопреемницей начального медицинского общества. Ранее прокуроры уже обеспечили фактическое возобновление права государства на «пряничный дом». В то же время решением Хозяйственного суда право собственности на имение Николая Сомова и земельный участок историко-культурного назначения вновь признано по тому же истцу», — отметили правоохранители.
Так что прокуроры во второй раз подали апелляционную жалобу на это решение, однако Восточный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство по делу и фактически подтвердил право распоряжения общественной организацией спорным имуществом по своему усмотрению, объясняют правоохранители.
Однако прокуроры с этим не согласились и обратились в суд высшей инстанции.
«Уже сейчас Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокуроров и отменил постановление о закрытии производства, а дело передал на новое рассмотрение. Суд отметил, что вывод о закрытии производства является преждевременным — не дана надлежащая оценка всем доводам прокурора о наличии оснований для представительства интересов государства. Теперь после решения Верховного Суда Восточный апелляционный хозяйственный суд обязан повторно рассмотреть вопрос об открытии производства», — подчеркнули в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 13:34;