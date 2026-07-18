«Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой

Украинские БпЛА атаковали крупнейший логистический центр Wildberries под Москвой, столицу РФ затянуло черным дымом.

Утром 18 июля очевидцы обнародовали кадры с масштабным пожаром и столбом темного дыма, сообщает в своем телеграм-канале военкор Андрей Цаплиенко.

Оказалось, что так эффектно горит склад Wildberries после украинской атаки. Этот логистический центр в Подмосковье обрабатывает около 10% заказов от общего оборота по России.

По одной из видеозаписей OSINT-аналитик ASTRA установи, что горящий склад Wildberries находится в Электростале Московской области.

Россияне комментируют масштабным пожар словами «Жесткий такой апокалипсис. Солнце там пытается вылезти».