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«Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой

Мир 08:53   18.07.2026
Оксана Якушко
«Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой Скриншот

Украинские БпЛА атаковали крупнейший логистический центр Wildberries под Москвой, столицу РФ затянуло черным дымом. 

Утром 18 июля очевидцы обнародовали кадры с масштабным пожаром и столбом темного дыма, сообщает в своем телеграм-канале военкор Андрей Цаплиенко.

Оказалось, что так эффектно горит склад Wildberries после украинской атаки. Этот логистический центр в Подмосковье обрабатывает около 10% заказов от общего оборота по России.

По одной из видеозаписей OSINT-аналитик ASTRA установи, что горящий склад Wildberries находится в Электростале Московской области.

Россияне комментируют масштабным пожар словами «Жесткий такой апокалипсис. Солнце там пытается вылезти».

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2026 в 08:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские БпЛА атаковали крупнейший логистический центр Wildberries под Москвой, столицу РФ затянуло черным дымом. ".