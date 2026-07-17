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Пятеро пострадали, среди них трое детей в результате удара КАБ по Изюму (фото)

Происшествия 20:26   17.07.2026
Оксана Якушко
Пятеро пострадали, среди них трое детей в результате удара КАБ по Изюму (фото)

17 июля россияне нанесли удар по Изюму, предварительно применив КАБ, сообщает Нацполиция.

Пострадали пять мирных жителей, среди которых трое детей: 40-летний мужчина, 50-летняя женщина, девочки в возрасте 16 и 13 лет и 8-летний мальчик. Все пострадавшие имеют травмы и ранения разной степени тяжести. Самые тяжелые травмы получил 8-летний мальчик, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. У 13-летней девочки медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Попадание произошло на территории частного сектора, сообщает ГСЧС в Харьковской области. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар на площади 200 кв. м.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июля россияне нанесли удар по Изюму, предварительно применив КАБ, сообщает Нацполиция.".