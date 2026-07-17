Псевдо-копа разоблачили в Харькове: пользовался поддельным удостоверением

36-летний мужчина пользовался поддельным удостоверением, чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты в Харькове, сообщает Нацполиция.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили 36-летнего жителя Харькова, почти год находящегося в розыске как уклониста от мобилизации. Чтобы беспрепятственно ездить по городу, он в интернете купил фейковое удостоверение и жетон полицейского, оплатив криптовалютой.

Для убедительности мужчина выдавал себя при старшем оперуполномоченном Департаменте внутренней безопасности в звании майора полиции. Во время остановки автомобиля патрульными он предъявил фальшивые документы, но его разоблачили работники ДВБ и он признался в использовании подделки.

Кроме удостоверения и жетона, у него изъяли фальшивый оперативный талон на машину, якобы подписанное руководством Нацполиции.

По факту использования поддельных документов открыли уголовное производство. Следователи устанавливают изготовителей фальшивых документов.