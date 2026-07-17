Live

Псевдо-копа разоблачили в Харькове: пользовался поддельным удостоверением

Происшествия 18:41   17.07.2026
Оксана Якушко
Псевдо-копа разоблачили в Харькове: пользовался поддельным удостоверением

36-летний мужчина пользовался поддельным удостоверением, чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты в Харькове, сообщает Нацполиция.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили 36-летнего жителя Харькова, почти год находящегося в розыске как уклониста от мобилизации. Чтобы беспрепятственно ездить по городу, он в интернете купил фейковое удостоверение и жетон полицейского, оплатив криптовалютой.

Для убедительности мужчина выдавал себя при старшем оперуполномоченном Департаменте внутренней безопасности в звании майора полиции. Во время остановки автомобиля патрульными он предъявил фальшивые документы, но его разоблачили работники ДВБ и он признался в использовании подделки.

Кроме удостоверения и жетона, у него изъяли фальшивый оперативный талон на машину, якобы подписанное руководством Нацполиции.

По факту использования поддельных документов открыли уголовное производство. Следователи устанавливают изготовителей фальшивых документов.

Читайте также: Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)
Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)
17.07.2026, 13:40
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
17.07.2026, 13:29
Вражеские БпЛА атаковали Харьков: «прилет» по частному дому (дополнено)
Вражеские БпЛА атаковали Харьков: «прилет» по частному дому (дополнено)
17.07.2026, 15:13
Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса
Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса
17.07.2026, 15:19
Новости Харькова — главное 17 июля: удары БпЛА, приезжал Сырский
Новости Харькова — главное 17 июля: удары БпЛА, приезжал Сырский
17.07.2026, 17:39
Дом на Северной Салтовке, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают
Дом на Северной Салтовке, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают
17.07.2026, 19:26

Новости по теме:

14.07.2026
Бросил в работника ТЦК металлический прут: мужчине с Харьковщины грозит 12 лет
14.07.2026
Мужчина под мухой ограбил магазин на Харьковщине – ему светит до 10 лет
13.07.2026
Полиция разыскивает 74-летнего мужчину, потерявшегося на Харьковщине
10.07.2026
Мать угрожала физической расправой дочери в Харькове – что сделали копы
01.07.2026
Двое мужчин утонули на Харьковщине: полиция сообщила подробности трагедий


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Псевдо-копа разоблачили в Харькове: пользовался поддельным удостоверением», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 18:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний мужчина пользовался поддельным удостоверением, чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты в Харькове, сообщает Нацполиция.".