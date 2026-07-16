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Пшеничные поля горели на Харьковщине из-за атаки БпЛА (фото)

Происшествия 14:06   16.07.2026
Виктория Яковенко
Пшеничные поля горели на Харьковщине из-за атаки БпЛА (фото)

Сегодня, 16 июля, армия РФ ударила беспилотниками по пшеничным полям Харьковщины. В результате атак произошли два пожара на территории Лозовского района.

«В Алексеевской громаде горело поле пшеницы на площади 0,7 га и сухая трава. В Лозовской громаде горело поле зерновых культур на площади 200 кв. м», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели говорят, что пожары оперативно потушили, также не допустили распространение огня на другие посевы.

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

поля горели на Харьковщине из-за атак БпЛА

Напомним, ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. По информации мэра Игоря Терехова, враг бил по Харькову «Шахедами». Известно, что в Немышлянском районе прилетело по гаражному кооперативу и зданию. Загорелось хозяйственное строение на территории частного домовладения, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Шевченковском – «прилет» зафиксировали на территории парка. В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты, добавил Терехов. Последствия ночных ударов показали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 14:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 июля, армия РФ ударила беспилотниками по пшеничным полям Харьковщины. В результате атак произошли два пожара на территории Лозовского района.".