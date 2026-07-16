Синегубов: за сутки пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок
В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали девять человек, в том числе 16-летний парень; в с. Юрьевка Великобурлукской громады получили ранения 33-летний и двое 52-летних мужчин; в с. Гусинка Кондрашовской громады ранены женщины 59 и 77 лет и 90-летний мужчина; в пос. Шевченко получили ранения 66-летняя женщина и 64-летний мужчина; в г. Богодухов пострадал 57-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- три КАБа;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- 11 БпЛА типа «Молния»;
- 12 fpv-дронов;
- 44 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.