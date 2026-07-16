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Синегубов: за сутки пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок

Происшествия 09:10   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок

В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали девять человек, в том числе 16-летний парень; в с. Юрьевка Великобурлукской громады получили ранения 33-летний и двое 52-летних мужчин; в с. Гусинка Кондрашовской громады ранены женщины 59 и 77 лет и 90-летний мужчина; в пос. Шевченко получили ранения 66-летняя женщина и 64-летний мужчина; в г. Богодухов пострадал 57-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • три КАБа;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типа «Молния»;
  • 12 fpv-дронов;
  • 44 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 09:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".