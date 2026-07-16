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Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина

Події 09:10   16.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець; у с. Юріївка Великобурлуцької громади зазнали поранень 33-річний і двоє 52-річних чоловіків; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранено жінок 59 і 77 років та 90-річного чоловіка; у сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік; у м. Богодухів постраждав 57-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три КАБи;
  • п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • 11 БпЛА типу «Молния»;
  • 12 fpv-дронів;
  • 44 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".