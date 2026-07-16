Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець; у с. Юріївка Великобурлуцької громади зазнали поранень 33-річний і двоє 52-річних чоловіків; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранено жінок 59 і 77 років та 90-річного чоловіка; у сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік; у м. Богодухів постраждав 57-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

три КАБи;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

11 БпЛА типу «Молния»;

12 fpv-дронів;

44 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.