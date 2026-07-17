Live

Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)

Происшествия 21:43   17.07.2026
Оксана Якушко
Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)

В Харькове ракета «Бандероль» попала по проезжей части, в результате удара погиб водитель автомобиля, который в этот момент атаки проезжал в том месте.

Удар произошел в Шевченковском районе Харькова, по улице Клочковской, из девяти пострадавших семерых госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате ракетных обстрелов Шевченковского района, к сожалению, погиб 40-летний мужчина. В настоящее время известно о 9 пострадавших, среди них – двое детей: 7-летний мальчик получил взрывные ранения, у двухлетнего мальчика – острая реакция на стресс», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Произошло попадание «бандероли», есть 9 пострадавших людей, среди которых 5 тяжелых. Кроме этого, один человек погиб, повреждено очень много автомобилей, повреждена контактная сеть. Сейчас работают наши коммунальные службы, работники ГСЧС, Нацполиция», – рассказал с места «прилета» мэр Харькова Игорь Терехов.

Также повреждена контактная сеть наружного освещения, взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах и офисном здании.

Как писала ранее МГ «Объектив», взрыв прозвучал в Харькове в 19:29, позднее стало известно, что россияне атаковали Шевченковский район, практически сразу стало известно об одном погибшем, 8 пострадавших, из них двое детей.

Читайте также: Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)
Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)
17.07.2026, 13:40
Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)
Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)
17.07.2026, 20:29
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
17.07.2026, 13:29
Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса
Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса
17.07.2026, 15:19
Новости Харькова — главное 17 июля: удары БпЛА и КАБ, погибший и пострадавшие
Новости Харькова — главное 17 июля: удары БпЛА и КАБ, погибший и пострадавшие
17.07.2026, 22:02
Вражеские БпЛА атаковали Харьков: «прилет» по частному дому (дополнено)
Вражеские БпЛА атаковали Харьков: «прилет» по частному дому (дополнено)
17.07.2026, 15:13

Новости по теме:

17.07.2026
Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)
17.07.2026
Ходят ли харьковчане в укрытие и сколько их по городу – Терехов (видео)
17.07.2026
Вражеские БпЛА атаковали Харьков: «прилет» по частному дому (дополнено)
17.07.2026
Правда ли Терехову предлагали работу в правительстве? Ответ мэра Харькова 📹
17.07.2026
Терехов рассказал о тактике врага и обратился к харьковчанам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 21:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ракета «Бандероль» попала по проезжей части, в результате удара погиб водитель автомобиля, который в этот момент атаки проезжал в том месте.".