Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)

В Харькове ракета «Бандероль» попала по проезжей части, в результате удара погиб водитель автомобиля, который в этот момент атаки проезжал в том месте.

Удар произошел в Шевченковском районе Харькова, по улице Клочковской, из девяти пострадавших семерых госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате ракетных обстрелов Шевченковского района, к сожалению, погиб 40-летний мужчина. В настоящее время известно о 9 пострадавших, среди них – двое детей: 7-летний мальчик получил взрывные ранения, у двухлетнего мальчика – острая реакция на стресс», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Произошло попадание «бандероли», есть 9 пострадавших людей, среди которых 5 тяжелых. Кроме этого, один человек погиб, повреждено очень много автомобилей, повреждена контактная сеть. Сейчас работают наши коммунальные службы, работники ГСЧС, Нацполиция», – рассказал с места «прилета» мэр Харькова Игорь Терехов.

Также повреждена контактная сеть наружного освещения, взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах и офисном здании.

Как писала ранее МГ «Объектив», взрыв прозвучал в Харькове в 19:29, позднее стало известно, что россияне атаковали Шевченковский район, практически сразу стало известно об одном погибшем, 8 пострадавших, из них двое детей.