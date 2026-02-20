Реставрация или офисный центр с паркингом? Битва за особняк в центре Харькова

Усадьбе со сказочной архитектурой на улице Максимилиановской, 11, в Харькове, построенной по проекту архитектора Алексея Бекетова и известной как «пряничный дом», — 125 лет. Сейчас она в центре юридической войны. Спорят, чья это собственность. В областной прокуратуре настаивают, что государственная. В ведомстве заявили, что «пользователь» недвижимости, ОО «Харьковское медицинское общество», якобы планирует построить на участке офисный центр с подземным паркингом. В организации утверждают, что они являются полноценными владельцами усадьбы и показывают свежий договор на реставрацию здания. Дело очень запутанное, со многими участниками. Апелляционный суд 18 февраля отказал прокуратуре в возврате «пряничного дома» государству, владельцем остается ОО, но это решение еще можно обжаловать в кассационном порядке.

Центр Харькова, район станции метро «Архитектора Бекетова». Здесь, на улице Максимилиановской, 11, находится особое сооружение авторства этого выдающегося архитектора — «пряничный дом», которому 125 лет. И уже несколько лет подряд он вместе с земельным участком является объектом настоящей юридической войны. Спорят — чье это имущество.

Руководитель Ассоциации объединений совладельцев многоквартирного дома «Первая харьковская ассоциация ОСМД» Юрий Мица отметил: «Начиная с 15 января 1944 года указанное здание принадлежит на праве собственности ОО «Харьковское медицинское общество». В течение последних 82 лет».

Прокурор Вера Сирык высказала другую позицию: «Данное здание является государственной формой собственности, а пользователем является «Харьковское медицинское общество».

<br />

Особняк профессора-орнитолога Николая Сомова является памятником градостроительства и архитектуры местного значения. И законодательство не запрещает таким объектам находиться в частной собственности.

«В целом практика частной собственности на объектах культурного наследия очень распространена в мире. И это самый эффективный способ, когда рыночными условиями достигается управление. Но учитывая нашу постсоветскую ситуацию, к сожалению, единицы положительных кейсов, когда действительно владельцы ответственно относятся к вопросам сохранения», — комментирует архитектор Виктор Дворников.

Режим эксплуатации памятника регулирует охранный договор. Но он не является залогом его сохранения, ведь контроль со стороны государства является формальным, продолжает Дворников.

«Что означает псевдореставрация? Мы современными материалами натягиваем, намазываем губы, но при этом объект теряет свою действительно достоверную историческую ценность. И мы рискуем получить то же самое и здесь», — спрогнозировал архитектор.

Внимание к этому делу в начале февраля привлекла областная прокуратура, заявив, что «история Харькова — под угрозой». Мол, юридическое лицо планирует построить на участке офисный центр с подземным паркингом.

Прокурор Вера Сирык в судебном заседании показала документы: «Архитектурное задание. Заказчик — «Харьковское медицинское общество». Год — 2007».

Представитель «Харьковского медицинского общества» Геннадий Костыря ответил: «Нынешнее руководство занимает должность 10 лет. А вы говорите о 2007 году и актуальности этих данных».

Где именно планировали раньше или до сих пор планируют строить — вместо «пряничного дома» или на участке рядом с ним — ни один из присутствующих на заседании ответить не смог. Представитель «Харьковского медицинского общества» подчеркивает: такого в принципе быть не может: «Ни о какой реконструкции, строительстве каких-либо торговых центров, подземных паркингов речи не идет».

Наоборот, мол, запланировали реставрацию. Но договор о таких намерениях заключили несколько дней назад — 13 февраля.

«Исполнитель — ООО »Промстройконструкция». Заказчик поручает, а исполнитель берет на себя обязательства выполнить работы, научно-проектную документацию по реставрации фасадов общественного здания по адресу улица Максимилиановская, 11. Речь идет о реставрационных работах. То есть на основании архивных сведений, как выглядело это здание раньше. Уже когда проект сам разработается, возможно, сам проект должен будет согласовываться с соответствующими органами, но сам договор — нет», — пояснил Костыря.

В деле, кроме «пряничного дома», фигурируют другие жилые и нежилые помещения в Харькове и пригороде, а истцами являются обслуживающий кооператив «Дубки-Харьков», Ассоциация объединений совладельцев многоквартирного дома «Первая харьковская ассоциация ОСМД» и ряд третьих лиц.

Общественная деятель, правнучка Алексея Бекетова Елена Рофе-Бекетова отметила: «Очень запутанная ситуация. Многие участники этого дела, даже не имеющие отношения к этому делу, вдруг там появился вопрос о доме по Максимилиановской. И это выглядит так, как будто хотели спрятать, так сказать, среди прочего».

Прокурор Вера Сирык рассказала: «По первоначальному иску ОСМД и «Дубки» решили вопрос о разделе такого объекта, который расположен на улице Ольминского, 11, то есть в настоящее время это улица Максимилиановская. Данное здание имеет государственную форму собственности. Непосредственно об этом знал как представитель по первоначальному иску ОСМД Мица Юрий Викторович, поскольку он принимал участие в деле, которое рассматривалось в 2023 году. И отсутствовали какие-либо основания у ОСМД и «Дубков» решать судьбу данного здания».

«История настолько «мутная», что даже юристам разобраться сложно». Так эти судебные тяжбы охарактеризовали активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Прокурор высказывает схожее мнение: «Прокурор в апелляционной жалобе утверждает, что все это искусственный спор о разделе не принадлежащего вам имущества…»

Прерывает судья, который вскоре отказывает прокуратуре и закрывает дело. В Восточном апелляционном хозяйственном суде прокуратура требовала отменить решение Хозяйственного суда Харьковской области, который признал владельцем имения и участка ОО «Харьковское медицинское общество». Причина отказа, как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, якобы «нарушение интересов государства подтверждено не было». Следующим этапом обжалования может быть кассация. Но это еще решают.

«С точки зрения архитектуры Харькова, можно сказать, что это уникальный объект. Это отдельно расположенное имение замкового типа, это городская усадьба, которая формирует не фасадную линию, а пространственное решение. Вокруг нее должен был располагаться небольшой сквер или парк, и именно в этом ее ценность, что она разбивает эту городскую застройку», — подчеркнул архитектор Виктор Дворников.

Разрушения усадьбы усугубил российский удар — над входом и на несущих стенах возникли трещины. Рассмотреть памятник изнутри нам не разрешили — мужчина, который не представился, заявил, что это частная собственность. Еще одну часть здания занимает отдел Государственной исполнительной службы.

«На доме Сомова в 1994 году сняли крышу, собственно, такую шатрообразную. Не знаю, у владельцев или у пользователей этого здания до сих пор не хватило ни сил, ни денег, не знаю, возможностей, чего не хватило — эту крышу вернуть. То есть здание, безусловно, нуждается в реставрации. И это такая уж мечта, можно сказать, чтобы еще и вернуть ту крышу», — добавила Елена Рофе-Бекетова.

Какой же в реальности будет судьба здания — будем следить.