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Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально

Политика 18:32   04.03.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально Фото: redpost.com.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов действительно уволил Татьяну Поливанову с должности главного архитектора города — директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета.

Эту информацию, которую ранее обнародовала ОО «Харьковский антикоррупционный центр», подтвердили журналистам в пресс-службе городского совета.

На сайте мэрии и.о. директора департамента градостроительства и архитектуры указан Андрей Козлов.

Татьяна Поливанова — знаковая личность для Харькова. Должность директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета — главного архитектора Харькова она занимала с 2019 года. Прежде чем пойти работать в мэрию, она много лет создавала архитектурные проекты, которые реализовывали в городе. В частности, имеет отношение к проектированию микрорайонов «Солнечный» (1986 год) и «Горизонт-3» (1992 год), ресторана «Взлетающий дракон» (1997 год), ряда реконструкций. Поливанова возглавляла «Харьков-проект», а затем ООО «Ароф». Последнее участвовало, в частности, в реконструкции зоопарка и сада Шевченко (вторая половина 2010-х годов).

Вокруг Поливановой периодически возникали скандалы — и связанные со странными архитектурными решениями, и с подозрениями в кумовстве и расследованиями антикоррупционеров. Однако финальным аккордом ее карьеры стала история со строительством кафе в охранной зоне памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант». В ходе акции протеста против этой застройки участники собирали подписи за увольнение Поливановой. Самим строительством уже занялась областная прокуратура.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили: Поливанова в принципе не находится в городе с начала полномасштабного вторжения. По данным антикоррупционеров, она уехала в Италию и не возвращалась.

Официально причину увольнения Поливановой в мэрии не комментировали.

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Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов действительно уволил Татьяну Поливанову с должности главного архитектора города — директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета.".