Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально
Мэр Харькова Игорь Терехов действительно уволил Татьяну Поливанову с должности главного архитектора города — директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета.
Эту информацию, которую ранее обнародовала ОО «Харьковский антикоррупционный центр», подтвердили журналистам в пресс-службе городского совета.
На сайте мэрии и.о. директора департамента градостроительства и архитектуры указан Андрей Козлов.
Татьяна Поливанова — знаковая личность для Харькова. Должность директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета — главного архитектора Харькова она занимала с 2019 года. Прежде чем пойти работать в мэрию, она много лет создавала архитектурные проекты, которые реализовывали в городе. В частности, имеет отношение к проектированию микрорайонов «Солнечный» (1986 год) и «Горизонт-3» (1992 год), ресторана «Взлетающий дракон» (1997 год), ряда реконструкций. Поливанова возглавляла «Харьков-проект», а затем ООО «Ароф». Последнее участвовало, в частности, в реконструкции зоопарка и сада Шевченко (вторая половина 2010-х годов).
Вокруг Поливановой периодически возникали скандалы — и связанные со странными архитектурными решениями, и с подозрениями в кумовстве и расследованиями антикоррупционеров. Однако финальным аккордом ее карьеры стала история со строительством кафе в охранной зоне памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант». В ходе акции протеста против этой застройки участники собирали подписи за увольнение Поливановой. Самим строительством уже занялась областная прокуратура.
В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили: Поливанова в принципе не находится в городе с начала полномасштабного вторжения. По данным антикоррупционеров, она уехала в Италию и не возвращалась.
Официально причину увольнения Поливановой в мэрии не комментировали.
Читайте также: Скандал с «Гигантом»: главного архитектора Харькова «в экзиле» требуют уволить
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: архитектура, Игорь Терехов, новости Харькова, Поливанова, увольнение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Поливанова уже не главный архитектор Харькова, Терехов ее уволил — официально»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 18:32;
Корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов действительно уволил Татьяну Поливанову с должности главного архитектора города — директора департамента градостроительства и архитектуры горсовета.".