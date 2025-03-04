Уволили главного архитектора Харькова – ХАЦ

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщает, что городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение об увольнении главного архитектора города, директора департамента градостроительства, архитектуры и генплана Татьяны Поливановой.

«Фактически прошло три года, как Татьяна Поливанова уехала из Харькова в Италию и не вернулась. ХАЦ давно и системно отмечал, что городу нужен новый главный архитектор и новый подход к этой сфере в городе. Спасибо, госпожа Татьяна, мы вас точно не забудем. Память о доме напротив Каскада и здании за колесом обзора в Центральном парке теперь, к сожалению, надолго в наших сердцах», — пишут антикоррупционеры.

Они также отметили: надеются, что «городские власти прислушиваются к экспертному сообществу и горожанам во время избрания новой кандидатуры на этот пост».

Напомним, об увольнении Татьяны Поливавановой просили горожане, выступающие «против» строительства у стен «Гиганта» – общежития НТУ «ХПИ». На акции протеста, которая прошла 8 февраля, люди собрали подписи с соответствующей просьбой к мэру Игорю Терехову.

После акции протеста стройкой занялась прокуратура. Также на ситуацию отреагировали в ХОВА. Заявление по поводу происходящего опубликовали на официальном сайте администрации. Там заявили, что охраняемая зона вокруг памятника архитектуры — 20 метров. При этом в обращении в прокуратуру ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол сообщил, что расстояние между общежитием и объектом строительства составляет около 1,5 метра.