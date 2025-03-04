Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про звільнення головної архітекторки міста, директорки департаменту містобудування, архітектури та генплану Тетяни Поліванової.

«Фактично пройшло три роки, як Тетяна Поліванова виїхала з Харкова до Італії та не повернулася. ХАЦ давно і системно наголошував, що місту потрібен новий головний архітектор і новий підхід до цієї сфери у місті. Дякуємо, пані Тетяно, ми вас точно не забудемо. Пам’ять про будинок навпроти Каскаду та будинок за колесом огляду у Центральному парку тепер, на жаль, надовго у наших серцях», – пишуть антикорупціонери.

Вони також зазначили: сподіваються, що «міська влада дослухається до експертної спільноти та містян під час обрання нової кандидатури на цю посаду».

Нагадаємо, про звільнення Тетяни Поліванової просили містяни, які виступають «проти» будівництва біля стін «Гіганта» – гуртожитку НТУ «ХПІ». На акції протесту, яка відбулася 8 лютого, люди зібрали підписи з відповідним проханням до мера Ігоря Терехова.

Після акції протесту будівництвом зайнялася прокуратура. Також на ситуацію відреагували у ХОВА. Заяву щодо того, що відбувається, опублікували на офіційному сайті адміністрації. Там заявили, що охоронна зона навколо пам’ятника архітектури – 20 метрів. При цьому у зверненні до прокуратури ректор НТУ “ХПІ” Євген Сокол повідомив, що відстань між гуртожитком та об’єктом будівництва становить близько 1,5 метра.