Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ
ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про звільнення головної архітекторки міста, директорки департаменту містобудування, архітектури та генплану Тетяни Поліванової.
«Фактично пройшло три роки, як Тетяна Поліванова виїхала з Харкова до Італії та не повернулася. ХАЦ давно і системно наголошував, що місту потрібен новий головний архітектор і новий підхід до цієї сфери у місті. Дякуємо, пані Тетяно, ми вас точно не забудемо. Пам’ять про будинок навпроти Каскаду та будинок за колесом огляду у Центральному парку тепер, на жаль, надовго у наших серцях», – пишуть антикорупціонери.
Вони також зазначили: сподіваються, що «міська влада дослухається до експертної спільноти та містян під час обрання нової кандидатури на цю посаду».
Нагадаємо, про звільнення Тетяни Поліванової просили містяни, які виступають «проти» будівництва біля стін «Гіганта» – гуртожитку НТУ «ХПІ». На акції протесту, яка відбулася 8 лютого, люди зібрали підписи з відповідним проханням до мера Ігоря Терехова.
Після акції протесту будівництвом зайнялася прокуратура. Також на ситуацію відреагували у ХОВА. Заяву щодо того, що відбувається, опублікували на офіційному сайті адміністрації. Там заявили, що охоронна зона навколо пам’ятника архітектури – 20 метрів. При цьому у зверненні до прокуратури ректор НТУ “ХПІ” Євген Сокол повідомив, що відстань між гуртожитком та об’єктом будівництва становить близько 1,5 метра.
Читайте також: Скандал із “Гігантом”: головну архітекторку “в екзилі” вимагають звільнити
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, Гигант, новини Харкова, уволили, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про звільнення головної архітекторки міста Тетяни Поліванової.".