«Архітектуру не їдять». У Харкові протестували біля «Гіганту», коментар мерії

«Ні ресторанам на руїнах історії», «Стоїмо на плечах «Гіганта», «Архітектуру не їдять» – із такими плакатами 8 лютого протестували в центрі Харкова. Люди виступають проти будівельних робіт біля гуртожитку НТУ «ХПІ», більше відомого як «Гігант». На зустріч прийшов й заступник мера міста Ігоря Терехова Сергій Кузьмін.

«Питання в тому, що дистанція між майбутньою забудовою і самим гуртожитком, вона десь менше ніж 2 метри складає. Охоронна зона пам’ятки – від 5 метрів і більше насправді. Ці подібні роботи і такі подібні об’єкти треба погоджувати з профільним органом, з департаментом культури обласної адміністрації. Це не було зроблено. Це фактично робиться з частиною документації, але ця частина документації є неповною. І, відповідно, навіть ті підписані містобудівні умови, які видали в 2021 році, вони містять згадку про те, що потрібно це будівництво здійснювати відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини. Воно тут очевидно порушено. Підписала ці умови пані Щеголькова, вона вже не працює в департаменті міської ради. Наказ на їх затвердження видала нинішня, ще досі, головна архітекторка нашого міста, пані Поливанова», – пояснює депутат Харківської міськради Дмитро Булах, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Тож на акції збирали підписи «на звільнення Поливанової». А також готували звернення до департаментів культури ХОВА, інспекційної роботи та мера Терехова щодо припинення будівельних робіт.

Заступник Харківського міського голови Сергій Кузьмін каже: як тільки це будівництво почалось, у 2023 році вдалося зупинити роботи. Тоді міськрада написала відповідні звернення в центральний орган виконавчої влади.

«Саме в міністерство, бо діє мораторій на перевірки на стан дії військового часу, то всі перевірки зараз державною інспекцією проводяться тільки з дозволу державної інспекції з архітектури та містобудування, а також з міністерства. Але, на жаль, ми отримали від міністерства відмову в дозволі на проведення перевірки, і тому зупинити вдалось у 2023 році у вольовий спосіб. Але, на жаль, зараз будівництво продовжилось. В 97-му році, коли тут було кафе, вони тримали землю в оренду. Потім через суд зареєстрували право власності на дві будівлі. Потім, коли зареєстрували право власності, надали в оренду земельну ділянку. Потім в 2010-му році пройшла остання сесія по викупу цієї земельної ділянки. І таким чином і земельна ділянка, і об’єкти нерухомості нині стали приватною власністю. В 2021 році, трохи раніше, замовник продає цю ділянку, і в 2021 році вони отримують містобудівні умови та обмеження, проєктують. І також в 2021 році отримують повідомлення на початок будівельних робіт, але роботи не проводять, не починають», – зазначив Кузьмін.

Він додав, що контакту з власником ділянки не мають. Лише знають, що наразі він перебуває за кордоном.

«Ну там навіть написано, хто замовник. Анжела Андрян, прописана з панами Балаянами в одній квартирі. Вони власники ресторану «Зорі» на проспекті Льва Ландау. І тут планується, за моїми даними, теж кафе або ресторан «Зорі» ще один», – додав Булах.

У мерії кажуть, що продовжать писати листи до центральних органів влади, щоб урегулювати ситуацію.