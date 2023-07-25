Терехов дав завдання зупинити будівництво на Пушкінській у Харкові

Забудовники, які зводять незрозумілу конструкцію біля студентського гуртожитку «Гігант» на вулиці Пушкінській, мають усі необхідні документи, повідомив Юрій Сидоренко, директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради.

У Харкові на вулиці Пушкінській невідомі будують дивну споруду впритул до студентського гуртожитку «Гігант», який є пам’яткою конструктивізму.

Міська влада вже відреагувала на ґвалт, який спричинило це будівництво.

«Що стосується будівництва на Пушкінській біля «Гіганту». Маємо визнати, що у забудовника усі необхідні документи є. Видані вони були попереднім керівництвом Департаменту територіального контролю. Зараз юристи міськради вивчають правомірність погодження цього будівництва та підстави надання містобудівних умов та обмежень», – розповів Сидоренко.

Але мер Харкова Ігор Терехов вже дав завдання керівництву Департаменту інспекційної роботи зупинити будівництво.



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“Після уважного вивчення документів, що були підписані попереднім керівництвом Департаменту територіального контролю, буде вироблений подальший план дій”, – сказав Сидоренко.