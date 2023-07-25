Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове

У застройщиков, возводящих непонятную конструкцию возле студенческого общежития «Гигант» по улице Пушкинской, есть все необходимые документы, сообщил Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета.

В Харькове на улице Пушкинской неизвестные строят странное сооружение вплотную к студенческому общежитию «Гигант», который является памятником конструктивизма.

Городские власти уже отреагировали на скандал, который спровоцировало это строительство.

«Что касается строительства на Пушкинской возле «Гиганта». Должны признать, что у застройщика все необходимые документы есть. Выданы они были предварительным руководством Департамента территориального контроля. Сейчас юристы горсовета изучают правомерность согласования этого строительства и основания предоставления градостроительных условий и ограничений», – рассказал Сидоренко.

Но мэр Харькова Игорь Терехов уже поставил задачу руководству Департамента инспекционной работы остановить строительство.

После внимательного изучения документов, подписанных предыдущим руководством Департамента территориального контроля, будет выработан дальнейший план действий».

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