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Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове

Общество 18:29   25.07.2023
Оксана Якушко
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове

У застройщиков, возводящих непонятную конструкцию возле студенческого общежития «Гигант» по улице Пушкинской, есть все необходимые документы, сообщил Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета. 

В Харькове на улице Пушкинской неизвестные строят странное сооружение вплотную к студенческому общежитию «Гигант», который является памятником конструктивизма.

Городские власти уже отреагировали на скандал, который спровоцировало это строительство.

«Что касается строительства на Пушкинской возле «Гиганта». Должны признать, что у застройщика все необходимые документы есть. Выданы они были предварительным руководством Департамента территориального контроля. Сейчас юристы горсовета изучают правомерность согласования этого строительства и основания предоставления градостроительных условий и ограничений», – рассказал Сидоренко.

Но мэр Харькова Игорь Терехов уже поставил задачу руководству Департамента инспекционной работы остановить строительство.

После внимательного изучения документов, подписанных предыдущим руководством Департамента территориального контроля, будет выработан дальнейший план действий».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У застройщиков, возводящих непонятную конструкцию возле студенческого общежития «Гигант» по улице Пушкинской, есть все необходимые документы, сообщил Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета. ".