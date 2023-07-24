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Для жителей Северной Салтовки подготовят поликлинику в Харькове

Общество 20:39   24.07.2023
Оксана Якушко
Для жителей Северной Салтовки подготовят поликлинику в Харькове

23-я детская поликлиника будет принимать жителей Северной Салтовки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов сегодня посмотрел, насколько разрушены две городские поликлиники на Северной Салтовке.

По словам мэра, поликлинику №10 россияне разрушили практически до основания, из-за чего оперативно восстановить ее не удастся. Поэтому прием детей и взрослых, проживающих на Северной Салтовке, временно можно вести в детской поликлинике №23.

Мэр уже поручил профильным департаментам привести в порядок это медучреждение. В частности, там необходимо отремонтировать крышу, провести внутренние ремонтные работы, подключить отопление и воду.

«В ближайшее время 23-я детская поликлиника начнет работать. Она будет принимать всех, в том числе и взрослых. Сейчас это единственно возможный вариант. Поликлиника откроется в две очереди. Сначала – блок для взрослых пациентов, затем – для детей. Ремонт обоих отделений будет идти параллельно. Я решил так поступить, учитывая просьбы местных жителей. Здесь в большинстве своем остались одинокие пожилые люди, которым трудно ехать за медицинской помощью в другие районы. К сожалению, 10-ю городскую поликлинику сейчас нам не восстановить», — отметил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 20:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23-я детская поликлиника будет принимать жителей Северной Салтовки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".