Для мешканців Північної Салтівки підготують поліклініку в Харкові

23-та дитяча поліклініка прийматиме мешканців Північної Салтівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов сьогодні подивився, наскільки зруйновані дві міські поліклініки на Північній Салтівці.

За словами мера, поліклініку №10 росіяни зруйнували практично вщент, тому оперативно відновити її не вдасться. Але прийом дітей і дорослих, які мешкають на Північній Салтівці, тимчасово можна вести в дитячій поліклініці №23.

Мер уже доручив профільним департаментам упорядкувати цю медустанову. Зокрема, там необхідно відремонтувати дах, провести внутрішні ремонтні роботи, підключити опалення та воду.

«Найближчим часом 23-тя дитяча поліклініка почне працювати. Вона прийматиме всіх, у тому числі й дорослих. Нині це єдино можливий варіант. Поліклініка відкриється у дві черги. Спочатку – блок для дорослих пацієнтів, потім – для дітей. Ремонт обох відділень проводитиметься паралельно. Я вирішив так вчинити з огляду на прохання місцевих жителів. Тут здебільшого залишилися самотні люди похилого віку, яким важко їхати по медичну допомогу в інші райони. На жаль, 10-ту міську поліклініку зараз нам не відновити» , – зазначив Ігор Терехов.