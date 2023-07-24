Для мешканців Північної Салтівки підготують поліклініку в Харкові
23-та дитяча поліклініка прийматиме мешканців Північної Салтівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Терехов сьогодні подивився, наскільки зруйновані дві міські поліклініки на Північній Салтівці.
За словами мера, поліклініку №10 росіяни зруйнували практично вщент, тому оперативно відновити її не вдасться. Але прийом дітей і дорослих, які мешкають на Північній Салтівці, тимчасово можна вести в дитячій поліклініці №23.
Мер уже доручив профільним департаментам упорядкувати цю медустанову. Зокрема, там необхідно відремонтувати дах, провести внутрішні ремонтні роботи, підключити опалення та воду.
«Найближчим часом 23-тя дитяча поліклініка почне працювати. Вона прийматиме всіх, у тому числі й дорослих. Нині це єдино можливий варіант. Поліклініка відкриється у дві черги. Спочатку – блок для дорослих пацієнтів, потім – для дітей. Ремонт обох відділень проводитиметься паралельно. Я вирішив так вчинити з огляду на прохання місцевих жителів. Тут здебільшого залишилися самотні люди похилого віку, яким важко їхати по медичну допомогу в інші райони. На жаль, 10-ту міську поліклініку зараз нам не відновити» , – зазначив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 20:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23-тя дитяча поліклініка прийматиме мешканців Північної Салтівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".