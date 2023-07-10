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У Харкові відновлюють водойму, що обмеліла через обстріл РФ (фото)

Суспільство 11:29   10.07.2023
Оксана Горун
У Харкові відновлюють водойму, що обмеліла через обстріл РФ (фото)

На Салтівці у Харкові поступово наповнюється озеро у Манжосовому яру, яке пересохло після того, як внаслідок обстрілу восени 2022 року тут зруйнувалася гребля.

Про відновлення водоймища повідомив харківський екоактивіст Артем Приходько.

“Завітав до Манжосового яру, а саме до озера, де внаслідок обстрілу ще восени 2022 року була зруйнована гребля. Тоді вся вода звідти вийшла, залишився лише маленький струмок. До мене звернулися небайдужі харків’яни, які попросили розв’язати це питання. Я, своєю чергою, звернувся до представників КП КВЛК, і вони пообіцяли допомогти. Наразі ми вже бачимо результати їхньої діяльності: дамбу повністю відновлено, вода починає набиратись“, – написав Приходько у фейсбуці.

Озеро в Манжосовому яру наповнюється 2
Фото: фейсбук Артема Приходька

При цьому він зазначив, що у воді озера, що наповнюється, з’явилися рожеві плями невідомого походження. Джерело зливу подібної рідини виявити не вдалося. Тож на місце Приходько викликав екоінспекцію.

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“Разом з ними ми взяли проби води й тепер будемо чекати на результати аналізів. Маємо надію, що озеро найближчим часом відновиться та буде приносити користь природі, птахам, рибі й власне мешканцям Салтівського району“, – зазначив екоактивіст.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Салтівці у Харкові поступово наповнюється озеро у Манжосовому яру, яке пересохло після того, як внаслідок обстрілу восени 2022 року тут зруйнувалася гребля".