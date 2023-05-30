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До Центрального парку Харкова повернулися лебеді (відео)

Суспільство 12:38   30.05.2023
Вікторія Яковенко
До Центрального парку Харкова повернулися лебеді (відео)

В озері харківського Центрального парку знову плавають лебеді.

Про це повідомили у пресслужбі парку. Через повномасштабне вторгнення РФ птахи тут не плавали понад півтора року.

«Птахами опікувалися в зоопарку, аж ось нарешті пара білих красенів знов плаває нашим озером. Наразі лебеді активно вивчають літню домівку», – розповіли у пресслужбі парку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 12:38;

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