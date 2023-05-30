До Центрального парку Харкова повернулися лебеді (відео)
В озері харківського Центрального парку знову плавають лебеді.
Про це повідомили у пресслужбі парку. Через повномасштабне вторгнення РФ птахи тут не плавали понад півтора року.
«Птахами опікувалися в зоопарку, аж ось нарешті пара білих красенів знов плаває нашим озером. Наразі лебеді активно вивчають літню домівку», – розповіли у пресслужбі парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В озері харківського Центрального парку знову плавають лебеді.".