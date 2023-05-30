До Центрального парку Харкова повернулися лебеді (відео)

В озері харківського Центрального парку знову плавають лебеді.

Про це повідомили у пресслужбі парку. Через повномасштабне вторгнення РФ птахи тут не плавали понад півтора року.

«Птахами опікувалися в зоопарку, аж ось нарешті пара білих красенів знов плаває нашим озером. Наразі лебеді активно вивчають літню домівку», – розповіли у пресслужбі парку.