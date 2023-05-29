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Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео)

Суспільство 21:44   29.05.2023
Олена Нагорна
Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео) Фото: Василь Голосний (“Редпост”)

У харківському Центральному парку завершують наповнювати штучне озеро, воду з якого зливали для проведення відновлювальних робіт, розповів МГ “Об’єктив” речник парку Андрій Кравченко.

Сьогодні, коли озеро було наповнене частково, пресслужба опублікувала відео з безліччю риб. Як пояснив Кравченко, ці водяні мешканці вижили.

Відео: пресслужба Центрального парку


Фото: Василь Голосний (“Редпост”)

Раніше у Telegram-каналі парку показали, як на озері запрацював фонтан.

Відео: пресслужба Центрального парку

Нагадаємо, що планувалося очистити дно та стіни озера, відновити дерев’яні береги, змонтувати декоративне освітлення острова та висадити водяні лілії та лотоси. Роботи розпочалися у квітні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 21:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському Центральному парку завершують наповнювати штучне озеро, воду з якого зливали для проведення відновлювальних робіт, розповів МГ “Об’єктив” речник парку Андрій Кравченко.".