Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео)

У харківському Центральному парку завершують наповнювати штучне озеро, воду з якого зливали для проведення відновлювальних робіт, розповів МГ “Об’єктив” речник парку Андрій Кравченко.

Сьогодні, коли озеро було наповнене частково, пресслужба опублікувала відео з безліччю риб. Як пояснив Кравченко, ці водяні мешканці вижили.

Відео: пресслужба Центрального парку



Фото: Василь Голосний (“Редпост”)

Раніше у Telegram-каналі парку показали, як на озері запрацював фонтан.

Відео: пресслужба Центрального парку

Нагадаємо, що планувалося очистити дно та стіни озера, відновити дерев’яні береги, змонтувати декоративне освітлення острова та висадити водяні лілії та лотоси. Роботи розпочалися у квітні.