Озеро в Центральному парку Харкова майже наповнили: риби вижили (фото, відео)
Фото: Василь Голосний (“Редпост”)
У харківському Центральному парку завершують наповнювати штучне озеро, воду з якого зливали для проведення відновлювальних робіт, розповів МГ “Об’єктив” речник парку Андрій Кравченко.
Сьогодні, коли озеро було наповнене частково, пресслужба опублікувала відео з безліччю риб. Як пояснив Кравченко, ці водяні мешканці вижили.
Відео: пресслужба Центрального парку
Фото: Василь Голосний (“Редпост”)
Раніше у Telegram-каналі парку показали, як на озері запрацював фонтан.
Відео: пресслужба Центрального парку
Нагадаємо, що планувалося очистити дно та стіни озера, відновити дерев’яні береги, змонтувати декоративне освітлення острова та висадити водяні лілії та лотоси. Роботи розпочалися у квітні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському Центральному парку завершують наповнювати штучне озеро, воду з якого зливали для проведення відновлювальних робіт, розповів МГ “Об’єктив” речник парку Андрій Кравченко.".