Озеро в Центральном парке Харькова почти наполнили: рыбы выжили (фото, видео)

В харьковском Центральном парке завершают наполнять искусственное озеро, воду из которого сливали для проведения восстановительных работ, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.

Сегодня, когда озеро было наполнено частично, пресс-служба опубликовала видео с множеством рыб. Как пояснил Кравченко, эти водные обитатели выжили.

Видео: пресс-служба Центрального парка



Фото: Василий Голосный («Редпост»)

Ранее в Telegram-канале парка показали, как на озере заработал фонтан.

Видео: пресс-служба Центрального парка

Напомним, что планировалось очистить дно и стены озера, восстановить деревянные берега, смонтировать декоративное освещение острова и высадить водяные лилии и лотосы. Работы начались в апреле.