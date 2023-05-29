Озеро в Центральном парке Харькова почти наполнили: рыбы выжили (фото, видео)
Фото: Василий Голосный («Редпост»)
В харьковском Центральном парке завершают наполнять искусственное озеро, воду из которого сливали для проведения восстановительных работ, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.
Сегодня, когда озеро было наполнено частично, пресс-служба опубликовала видео с множеством рыб. Как пояснил Кравченко, эти водные обитатели выжили.
Видео: пресс-служба Центрального парка
Фото: Василий Голосный («Редпост»)
Ранее в Telegram-канале парка показали, как на озере заработал фонтан.
Видео: пресс-служба Центрального парка
Напомним, что планировалось очистить дно и стены озера, восстановить деревянные берега, смонтировать декоративное освещение острова и высадить водяные лилии и лотосы. Работы начались в апреле.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском Центральном парке завершают наполнять искусственное озеро, воду из которого сливали для проведения восстановительных работ, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.".