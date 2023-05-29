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Озеро в Центральном парке Харькова почти наполнили: рыбы выжили (фото, видео)

Общество 21:44   29.05.2023
Елена Нагорная
Озеро в Центральном парке Харькова почти наполнили: рыбы выжили (фото, видео) Фото: Василий Голосный («Редпост»)

В харьковском Центральном парке завершают наполнять искусственное озеро, воду из которого сливали для проведения восстановительных работ, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.

Сегодня, когда озеро было наполнено частично, пресс-служба опубликовала видео с множеством рыб. Как пояснил Кравченко, эти водные обитатели выжили.

Видео: пресс-служба Центрального парка


Фото: Василий Голосный («Редпост»)

Ранее в Telegram-канале парка показали, как на озере заработал фонтан.

Видео: пресс-служба Центрального парка

Напомним, что планировалось очистить дно и стены озера, восстановить деревянные берега, смонтировать декоративное освещение острова и высадить водяные лилии и лотосы. Работы начались в апреле.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 21:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском Центральном парке завершают наполнять искусственное озеро, воду из которого сливали для проведения восстановительных работ, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.".