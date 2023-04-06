В харьковском Центральном парке занялись озером: красоту обещают в июне (фото)
Фото: Центральный парк
На территории харьковского Центрального парка впервые после начала полномасштабного вторжения РФ приводят в порядок водоем.
Из озера слили старую воду и при помощи специального оборудования очищают дно и стены от грязи и мусора, рассказывают в пресс-службе парка.
Параллельно другая бригада восстанавливает деревянные берега, которые за время войны сгнили. Электрики монтируют декоративное освещение острова, а сантехники проверяют состояние фонтана.
«По предварительным планам, работы по восстановлению продлятся до конца мая. И уже в июне в озеро высадят водяные лилии и лотосы», — добавляют в парке.
Фото: Центральный парк
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории харьковского Центрального парка впервые после начала полномасштабного вторжения РФ приводят в порядок водоем.".