В харьковском Центральном парке занялись озером: красоту обещают в июне (фото)

На территории харьковского Центрального парка впервые после начала полномасштабного вторжения РФ приводят в порядок водоем.

Из озера слили старую воду и при помощи специального оборудования очищают дно и стены от грязи и мусора, рассказывают в пресс-службе парка.

Параллельно другая бригада восстанавливает деревянные берега, которые за время войны сгнили. Электрики монтируют декоративное освещение острова, а сантехники проверяют состояние фонтана.

«По предварительным планам, работы по восстановлению продлятся до конца мая. И уже в июне в озеро высадят водяные лилии и лотосы», — добавляют в парке.



Фото: Центральный парк